Какой кулич приготовить на Пасху? Нашли идеальный и простой рецепт

Опубликовано: 03.04.2023 12:12 , Обновлено: 03.04.2023

Пасха уже не за горами. А какой праздник без кулича? Если вы все еще ищете идеальный рецепт, то он есть у нас. Читайте один из способов, как приготовить вкусный мягкий ароматный кулич. Это не потребует много усилий.

[info_b]Не забудьте предварительно вынуть все ингредиенты из холодильника. Кулич получится очень мягким и пышным. Чтобы выпечка выглядела еще более эффектно, добавьте пищевой краситель. Вы также можете украсить верх кулича глазурью и сахарной посыпкой.[/info_b]

Ингредиенты:

200 г цельнозерновой муки— 1 стакан (250 мл) и 2 столовые ложки муки;

100 г крахмала/картофельной муки — чуть больше половины стакана;

150 г сахара — чуть меньше стакана;

150 г сливочного масла — 3/4 200-граммового кубика;

4 средних яйца;

1 большой лимон — сок + цедра, натертая на терке;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Время приготовления: 25 минут

Время выпекания: 40 минут

Способ приготовления:

Смешайте цельнозерновую муку, крахмал и разрыхлитель. Тщательно перемешайте и просейте их во вторую миску.

Взбейте мягкое сливочное масло. Для этого стоит использовать миксер на высокой скорости.

[info_b]Масло не нагревайте, оно должно размягчиться естественным образом. Также не оставляйте его на солнце. Через максимум два часа оно должно стать мягким.[/info_b]

Когда масло станет светлым и пышным, постепенно добавьте сахар — по ложке, пока не добавите весь.

Продолжайте взбивать на высокой скорости. Затем вбейте яйца. После каждого яйца взбивайте смесь еще некоторое время, пока она полностью не превратится в заварной крем.

Затем добавьте в смесь ранее подготовленные сыпучие ингредиенты. Перемешайте тесто лопаточкой с силиконовым наконечником или деревянной ложкой.

Далее почистите большой лимон и тщательно ошпарьте его кипятком. Мелко натрите цедру и выжмите сок. Добавьте сок и цедру в тесто и аккуратно перемешайте.

Выложите тесто в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом и слегка присыпанную пшеничной мукой.

Поместите форму с пасхальным куличом в духовку, предварительно разогретую до 175 градусов. Лучше поставить ее посредине.

Выпекайте кекс в течение приблизительно 40 минут. Примерно через 35 минут проверьте, пропекся ли кулич насквозь. Осторожно откройте дверцу духовки и воткните в пирог деревянную шпажку. Если при извлечении палочка сухая, значит, пирог пропекся.

После выпекания слегка приоткройте дверцу духовки. Через 10 минут откройте дверцу и выньте кулич из духовки.

Затем осторожно выньте пирог из формы и переложите его на проволочную решетку для остывания. После охлаждения пасхальный кекс можно полностью покрыть домашней глазурью.