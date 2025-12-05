Как изменилась цена «Оливье» в Беларуси за год? В МАРТ поделились расчётами

Опубликовано: 05.12.2025 16:01 , Обновлено: 05.12.2025

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассчитали так называемый "индекс оливье", который некоторые рассматривают как неофициальный маркер реальной инфляции. Посмотрели, как сильно изменились за год цены на продукты, без которых не приготовить одно из традиционных новогодних блюд советской эпохи.

Расчёты стоимости новогоднего салата, приготовленного по классическому рецепту, озвучила 5 декабря заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Екатерина Макуценя. А за одно поделилась и официально утвержденной рецептурой классического “Оливье”:

вареная колбаса - 300 г,

картофель - 500 г,

морковь - 200 г,

репчатый лук - 100 г,

куриные яйца - 5 шт.,

соленые огурцы - 200 г,

консервированный горошек - одна стандартная банка (около 300-350 г), м

майонез - 200 г.

Цены для расчётов брали по состоянию на начало декабря и при этом учитывали акционные предложения крупных торговых сетей. В результате получилось, что для приготовления целого салатника новогоднего блюда в этом году белорусам придётся потратить не менее 11 рублей , передало агентство БЕЛТА.

По данным МАРТ, в декабре прошлого года их расчёты выдавали большую цифру - тогда салат “Оливье” обходился белорусам примерно в 13 рублей. Таким образом, за год условный индекс оливье опустился примерно на 18% , хотя официальные данные Белстата по продуктовым товарам в целом говорят об обратном.

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Согласно официальным данным Белстата, ещё в сентябре рост цен на продовольственные товары разогнался до 9,8%. В октябре(это пока самые свежие данные Белстата) это показатель остался на том же уровне, хотя показатель общей инфляции последовательно снижался на протяжении последних трёх месяцев и остановился пока на уровне 6,9%.

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Между тем, Макуценя заявила, что итоговая цена “Оливье” к концу декабря может ещё “незначительно” измениться, причём вполне вероятно, что цена даже опустится, поскольку к Новому году многие магазины устраивают дополнительные акции и специальные праздничные предложения.

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