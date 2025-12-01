Белорусские производители сладостей объявили скидки до 86% на новогодний ассортимент

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Опубликовано: 01.12.2025 09:19 , Обновлено: 01.12.2025

Белорусские кондитерские фабрики объявили скидки на часть своего новогоднего ассортимента. Посмотрели, где можно выгодно закупиться конфетами, шоколадками и печеньем в преддверии новогодних праздников и сэкономить до 86%.

Свой новогодний каталог начала представлять столичная кондитерская фабрика «Слодыч». В фирменных магазинах компании уже можно найти как уникальные, специально разработанные к Новому году праздничные наборы печенья, так и хорошо знакомую всем продукцию, но в новом, “зимнем” оформлении. Причём на некоторые популярные позиции решили сразу же сделать неплохие скидки.

Так, со скидкой почти в 18% в фирменных магазинах “Слодыча” сейчас можно найти печенье “Чайный Слодыч Люкс” (акционная цена - 3, 13 рубля) и печенье с ароматом топлёного молока (акционная цена - 2,99 рубля).

Праздничные скидки уже объявила и другая минская кондитерская фабрика - “Коммунарка”. Скидки на шоколадные конфеты, плитки и фирменные новогодние наборы будут действовать во всех фирменных магазинах не только в Минске, но и по всей стране. Акционные цены объявлены аж до 14 января 2026 года , но в компании предупредили, что количество акционного товара ограничено, так что желающим сэкономить на новогодних подарках придётся поторопиться.

Но повод поторопиться, действительно, весомый - выгода при покупке сладостей по акционным ценам в фирменных магазинах может достигать 86% . Именно столько можно сэкономить при покупке конфет “Любимая Алёнка со вкусом печенья”. Акционная цена на эту позицию - всего 10 рублей вместо обычных 18,6 рубля.

Скидки компания объявила и на многие популярные конфеты, к примеру, трюфели можно взять по акции на 32% дешевле, “Арахисовые” - на 67% дешевле, “Белорусские” - на 60% дешевле.

Фирменные новогодние наборы в праздничной упаковке в виде мешочка, металлического тубуса или стилизованной почтовой посылки во время акции можно приобрести со скидкой до 15%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно в соседней России предложили изменить национальный государственный стандарт (ГОСТ) для кондитерских изделий и полуфабрикатов кондитерского производства. Если его примут в предложенном варианте, российским производителям разрешат существенно сократить допустимую долю содержания какао-продуктов в шоколадных конфетах - почти в 3 раза меньше, чем теперь.

В России предложили уменьшить в 3 раза количество шоколада в шоколадных конфетах