"Достаточно неожиданная цифра" - Головченко озвучил правительственный "индекс оливье"

Опубликовано: 30.12.2024 10:08 , Обновлено: 30.12.2024

Премьер-министр Роман Головченко озвучил так называемый "индекс оливье", рассчитанный правительством, а также дал свой прогноз, что будет с ценами в 2025 году.

В эфире телеканала “Беларусь 1” Головченко рассказал, что в правительстве недавно рассчитали, как изменились за год цены на продукты, входящие в состав традиционного новогоднего салата оливье.

“На самом деле, достаточно неожиданная цифра получилась. У нас в этом году “индекс оливье” отрицательный, то есть оливье в этом году подешевел. В прошлом году набор для типичного оливье стоил 13 рублей 80 копеек. В этом году он стоит 13 рублей 44-45 копеек . То есть вполне приемлемая цифра”, - заявил премьер.

Он предположил, что такое удешевление связано в том числе с тем, что перед Новым годом многие ингредиенты, составляющие основу оливье, такие как майонез или зеленый горошек, выставляют на акции и распродажи

[info_b] Индекс оливье начали использовать сравнительно недавно в качестве неофициального, но очень наглядного способа определения реальной инфляции. Индекс считается показательным в том числе потому, что в состав этого традиционного «новогоднего» салата не включены никакие деликатесы, а только привычные продукты, которые есть в рационе большинства белорусов и в будни.[/info_b]

Отметим, что “индекс оливье”, рассчитанный Telegraf.news по средним ценам, зафиксированным Белстатом, оказался ниже озвученной Головченко суммы. Однако, по сравнению с индексом прошлого года сумма всё же подросла - на 3,97% . Подробнее можно узнать из материала по ссылке ниже.

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“Рассчитываем, что население это не заметит”

Говоря о прогнозных показателях инфляции на будущий год, Головченко подчеркнул, что в правительстве, рассчитывая это значение, обращают внимание “на всё”. Прогнозный параметр по инфляции на 2025 год он назвал “очень напряженным”.

“Рассчитываем, что население это не заметит, потому что мы заложили рост средней номинальной начисленной заработной платы в следующем году порядка 2,4 тыс. рублей. Этого будет вполне достаточно, чтобы перекрыть ожидаемый рост цен, - пояснил премьер.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Евразийский банк развития в макроэкономическом прогнозе на следующие три года посулил Беларуси “разнонаправленную динамику цен” на сырьевых рынках, что, по мнению экспертов, приведёт к тому, что продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023–2024 годах. В Беларуси специалисты ожидают “умеренного ускорения роста цен” в следующие три года.

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