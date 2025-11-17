В ЕАБР объяснили, почему продуктовая инфляция в Беларуси не снизилась

Опубликовано: 17.11.2025 08:59 , Обновлено: 17.11.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) объяснили, почему продуктовая инфляция в Беларуси не снизилась, несмотря на общую тенденцию к замедлению темпов роста цен. Показатели общей инфляции, путь и медленно, но снижаются уже третий месяц подряд, но на категорию продовольственных товаров эта тенденция не распространяется.

В своём свежем еженедельном макрообзоре эксперты ЕАБР констатировали поступательное замедление общего показателя инфляции в Беларуси. Согласно официальным данным Белстата, последние три месяца инфляция в стране составляла:

7,2% г/г в августе,

7,1% г/г в сентябре,

6,9% г/г в октябре.

Добиться общего снижения этого показателя удалось за счёт снижения уровня цен на непродовольственные товары и некоторые услуги. Так, за последний месяц в этих сферах цены упали:

на непродовольственные товары — с 2,9% в сентябре до 2,5% в октябре,

в сфере услуг — с 7,9% в сентябре до 7,6% в октябре.

Белстат объявил о замедлении инфляции в Беларуси до 6,9%. За счёт чего?

А вот рост цен на продовольственные товары, разогнавшийся ещё в сентябре до 9,8%, в октябре остался на том же уровне. В ЕАБР это объяснили ускорившимся ростом цен на сезонные овощи и фрукты. Если в сентябре цены на них подросли на 7,6% (по сравнению с сентябрём 2024 года), то к октябрю рост цен подскочил сразу до 10,1% (относительно октября 2024 года).

Именно это обстоятельство, по мнению экспертов ЕАБР, и сдерживает замедление продовольственной инфляции в Беларуси.

Несмотря на это в ЕАБР заявили об “ослаблении общего инфляционного давления” в стране. В пользу этого, по словам специалистов, говорит замедление роста устойчивого компонента цен: показатель базовой инфляции в октябре снизился до 7,1% - с 7,5% в сентябре.

[inf]Под термином “базовой инфляции” экономисты понимают устойчивое изменение цен на товары и услуги без учёта сезонных факторов и конъюнктурных колебаний на рынке. Этот показатель отражает долгосрочные тенденции роста цен, исключая временные и административные влияния.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Андрей Картун в начале месяца заявил, что на рост потребительских цен, вышедший за рамки прогноза, значительное влияние оказала динамика цен на кофе и кондитерские изделия.

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