Как будут штрафовать и взимать налоги с белорусских ИП после перехода в юрлица? Все нюансы прописали в новом законе

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Опубликовано: 26.04.2024 09:05 , Обновлено: 26.04.2024

В новом законе № 365-З об индивидуальных предпринимателях (ИП) в Беларуси разъяснили некоторые правовые нюансы переходного периода. В частности, законодатели оговорили, как будут штрафовать ИП, которые решатся оформить юридическое лицо, кого обяжут делать пенсионные страховые взносы, а также кто сможет рассчитывать на налоговые льготы.

Так, согласно положениям закона, текст которого на Национальном правовом интернет-портале опубликовали в пятницу, 26 апреля, за административные правонарушения, совершенные ИП, создавшим юрлицо в установленном порядке, его привлекут к ответственности по правилам, предусмотренным для индивидуальных предпринимателей.

В случае, если вновь созданному юрлицу выпишут штраф за нарушение, совершённое ещё в статусе ИП, то и наказание он понесёт как ИП. В случае, если в законе, который нарушило юрлицо, санкция для ИП не предусмотрена, то размер штрафа, предусмотренного для юрлица, урежут вдвое (либо выпишут штраф в пределах минимального и максимального размеров, уменьшенных в два раза).

Что касается пенсионных взносов, то с 1 октября 2024 года государственное социальное страхование в части пенсионного страхования станет обязательным для:

физлиц, которые занимаются самостоятельной профессиональной деятельностью, за исключением тех, кто наряду с этим уже получает пенсию или применяет налоговый вычет по налогу на профессиональный доход;

ремесленников и тем физлицам, которые занимаются оказанием услуг в сфере агроэкотуризма, также за исключением тех, кто уже получает пенсию.

Для пенсионеров из этого списка отчисления в фонд государственного социального страхования сделали не обязательными, но разрешили их платить по собственному желанию.

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Что касается налогообложения, то в законе прописали, что физические лица, осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность, могут выбрать, какой налог платить:

налог на профессиональный доход;

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных филиц.

Что касается тех юрлиц, которые были сформированы бывшими ИП, чья деятельность не попала в список разрешённых, то они смогут воспользоваться определёнными налоговыми льготами на определенных территориях страны, но только при одном условии. Такие льготы коммерческая организация, созданная ИП, может получить со дня госрегистрации в случае, если юрлицо было зарегистрировано до 1 января 2026 года.

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Отметим, что к субъектам малого предпринимательства, согласно положениям нового закона, будут относить не только ИП, но и малые организации – коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 100 человек.

Ранее Telegraf.news сообщил, что конкретный перечень видов деятельности, разрешённых для ИП и для самостоятельной профессиональной деятельности, ещё предстоит составить Совету министров. Однако, в законе уже чётко прописали то, чем белорусским ИП в скором времени заниматься точно запретят.

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