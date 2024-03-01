Юристы уточнили, кого из иностранцев зачисляют в тунеядцы в Беларуси

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Опубликовано: 01.03.2024 09:47 , Обновлено: 01.03.2024

Адвокат специализированной юрконсультации Гродно "ЮрЭксперт" Сергей Ярошевич разъяснил, по каким тарифам должны платить за коммуналку иностранные граждане, постоянно проживающие в Беларуси. В некоторых случаях иностранцев, как и белорусов, могут внести в список "трудоспособных граждан, не занятых в экономике", так называемым тунеядцам, и, соответственно, обязать платить за услуги ЖКХ по 100%-ным тарифам.

В Беларуси тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) субсидирует государство, однако некоторые категории граждан не могут рассчитывать на эту льготу. Есть среди них и иностранцы.

Впрочем, само по себе иностранное гражданство не является критерием для автоматического включения в базу тунеядцев. Так, по решению Совмина к тунеядцам не относятся иностранцы или лица без гражданства при соблюдении следующих условий:

у них есть официальное разрешение на постоянное проживание в Беларуси,

они зарегистрированы по месту жительства в Беларуси,

возраст гражданина - от 18 лет и до общеустановленного пенсионного возраста.

Причем действовать это правило будет лишь в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором они были зарегистрированы по месту жительства. По прошествии этого периода, как пояснил Ярошевич на страницах региональной газеты “Перспектива”, официально не работающих иностранцев имеют право включить в базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и требовать от них 100%-ного возмещения затрат государству на услуги ЖКХ.

[info_b]Эти правила прописаны в Положении о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций, утвержденном Постановлением Совета министров №23 от 31.03.2018 г.[/info_b]

Адвокат назвала 24 категории белорусов, которые могут не оплачивать коммуналку по 100%-ным тарифам

Ранее Телеграф рассказал о 24 категории граждан, которые исключили списка тунеядцев и которые могут рассчитывать на субсидирование затрат на оплату коммунальных услуг наравне с теми, кто официально “занят в экономике”. Их озвучила адвокат Алина Баянова.

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Напомним, что в феврале существенно «потяжелевшие» квитанции за услуги ЖКХ после повышения тарифов задним числом стали настоящим трендом белорусского сегмента социальной сети TikTok. Люди запустили настоящий челлендж «У кого больше?» и озвучили конкретные суммы из своих жировок. Самые большие суммы оказались именно у тех, кого власти признали «не занятыми в экономике страны».

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