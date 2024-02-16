«Изыскиваются денежные средства» – В Минтрансе рассказали, как собрались обновлять пассажирский автопарк в Беларуси

Опубликовано: 16.02.2024 09:55 , Обновлено: 16.02.2024

Как в Беларуси в 2024 году запланировали обновлять подвижной состав наземного пассажирского транспорта и на что именно решили сделать ставку – рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий.

По информации Sputnik, начальник управления сообщил, что на уровне правительства принято решение о ежегодном обновлении 10% парка пассажирской техники в республики. Это порядка 600-650 единиц. «Сейчас изыскиваются денежные средства, чтобы это осуществить. Я думаю, мы с этим справимся совместно с облисполкомами, с Минфином», – сказал представитель министерства транспорта и коммуникаций.

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Гладкий объявил, что Беларусь в 2024-м планирует превысить прошлогодний показатель по обновлению автомобильной пассажирской техники. По его словам, в 2023 году для организаций транспорта общего пользования было закуплено 309 единиц пассажирской автомобильной техники: 254 автобуса, остальное – троллейбусы и электробусы.

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Что эффективнее?

В ближайшие годы ставка будет сделана на развитие электрического транспорта, сообщил начальник управления, поэтому в 2024 году Минск запланировал купить в основном электробусы и троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

«По итогам года Минтрансу поручено оценить, что эффективнее – дизельные автобусы либо электробусы и троллейбусы на электрической тяге», – рассказал представитель министерства транспорта и коммуникаций.

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