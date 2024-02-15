Зачем в белорусских такси устанавливать видеокамеры? Объяснили в Минтрансе

Опубликовано: 15.02.2024 17:33 , Обновлено: 15.11.2024

В соответствии с новым указом об автомобильных перевозках пассажиров в автомобилях такси следует устанавливать средств видеонаблюдения. Об этом в пресс-центре Sputnik сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий. И рассказал, что должно принести такое нововведение.

По мнению Гладкого, установка камер в салонах автомобилей такси приведет, прежде всего, к определенной дисциплине. Как со стороны пассажиров, так и водителей.

Напомнив, что в Беларуси камеры видеонаблюдения уже несколько лет успешно используют в автобусах, троллейбусах и электробусах, начальник управления сказал:

«Если говорить о сфере нерегулярных перевозок, автомобилях такси, тоже решили пойти по такому пути, чтобы стимулировать водителей такси, чтобы они вели себя в рамках приличия. То же самое касается и пассажиров».

Он отметил, что в Минтранс часто приходят жалобы и обращения граждан о неподобающем поведении водителей такси. Но в некоторых случаях виноваты и сами пассажиры, обратил внимание представитель ведомства.

Гладкий озвучил еще один вероятный плюс от нововведения: нередки случаи, когда пассажиры автобусов и маршруток оплатили проезд, но чек не получили.

«И когда будут установлены средства видеофиксации, всем станет понятно, кто нарушил: водитель себе деньги забрал либо же пассажир не оплатил проезд», – заключил представитель Минтранса.

Ранее Телеграф писал, что белорусам, которые занимаются пассажирскими перевозками, для продолжения работы в ближайшее время придётся зарегистрироваться в новом госреестре “Об автомобильных перевозках пассажиров”. Указ о его создании подписал Александр Лукашенко.

Пока бесплатно. Белорусских перевозчиков обязали регистрироваться в новом госреестре