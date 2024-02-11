В Минтрансе назвали дороги Беларуси, которые пообещали отремонтировать в 2024 году

Опубликовано: 11.02.2024 10:52 , Обновлено: 11.02.2024

Министерство транспорта Беларуси провело коллегию по проведению итогов 2023 года и планам на этот год. Чиновники назвали количество километров полотна, которое хотят отремонтировать в 2024 году.

В ведомстве взяли на себя обязательства по ремонту, возведению и реконструкции не менее 1600 км республиканских и 2700 км местных автомобильных дорог.

“Предстоит завершить реконструкцию участков дорог Р-53 от Смолевичей до Жодино, М-3 от Логойска до Плещениц, второй очереди автомобильной дороги Р-46. Также провести реконструкцию не менее 7 мостовых сооружений, завершить капремонт дороги Р-46 на участке от Полоцка до границы с Россией”, - пообещали в Минтрансе.

Ранее Телеграф писал, что в Сети появилось сразу несколько видео с магистральной республиканской дороги М10. Белорусы показали, как на некоторых участках трассы можно легко “убить” подвеску и колеса автомобилей.

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