life:) пообещал белорусам по 5 рублей и "бесконечный" тариф. Что попросил взамен?

Опубликовано: 08.02.2024 16:15 , Обновлено: 08.02.2024

Белорусский оператор мобильной связи life:) сделал своим клиентам заманчивое предложение, пообещав зачислить на баланс мобильного телефона 5 рублей и бесплатно подключить безлимитный тариф Бесконечный Pro на месяц.

Для того, чтобы получить такой бонус от оператора, необходимо поучаствовать в новой реферальной программе от life:) и приглашать подключаться своих близких. За каждого приглашённого компания пообещала начислять по 5 рублей. При это физически ни действующему клиенту life:), ни его приглашенному другу не нужно посещать офис компании - всё можно сделать удалённо, перейдя по нужной ссылке.

Как получить 5 рублей от life:) за приглашенного друга?

Открыть приложение Мой life:). Открыть вкладку «Подробнее», кликнув по надписи под баннером с акцией или зайти в Меню и выбрать пункт «Приведи друга в life:)». Получить ссылку-приглашение и отправить её тому, кого вы хотите пригласить. Перейдя по ссылке, приглашенный вами человек может заказать бесплатную доставку SIM-карты, на которой уже будет подключен тариф Бесконечный Pro.

При этом денежный бонус в виде 5 рублей на счёт пообещали и тому, кто привёл клиента, и новому абоненту - деньги на бонусный счёт пообещали начислить сразу после списания абонентской платы по тарифу Бесконечный Pro, а использовать бонус можно будет в течение 90 дней.