Абонентская в 1 рубль, новые тарифы и закрытие услуг. Что приготовили МТС, life:) и А1 белорусам в конце февраля?

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Опубликовано: 18.02.2024 15:46 , Обновлено: 18.02.2024

Белорусские мобильные операторы МТС, life:) и А1 предупредили своих клиентов о ряде важных изменений, которые ждут их во второй половине февраля. Ожидается закрытие некоторых услуг и тарифных планов, введение новых, а также изменения по кабельному телевидению и услугам телефонии.

Самые масштабные изменения ожидают клиентов мобильного оператора A1 . У него на вторую половину февраля-начало марта запланировано сразу несколько нововведений.

Так, с 15 февраля компания обновила линейку тарифных планов “МЕГА”, оставив только три тарифа (“МЕГА Прайм”, “МЕГА Плюc” и “МЕГА Макс 2.0”) с включенным безлимитным интернетом для дома, безлимитом звонков и мобильного трафика, а также дополнительными развлекательными услугами (старые тарифы “МЕГА Бит”, “МЕГА Хит”, “МЕГА Смарт” и “МЕГА Макс”, соответственно, перевели в архив).

При этом для новых клиентов компания пообещала ощутимый для кармана бонус - абонентскую плату в 1 рубль по всем тарифам линейки в течение первых двух месяцев и “дополнительные бонусы”.

Кроме того, с 20 февраля компания переименовала ряд действующих тарифных планов кабельного телевидения (с новыми названиями можно ознакомиться по ссылке), оставив при этом их наполнение, а также измениластоимость абонентской платы услуги “А1 МЕГА кошелек” для новых абонентов (для тех, кто подключил услугу до 20 февраля 2024 года, размер абонентской не изменится). А с 1 марта изменится также порядок оказания услуги “Телефония” от А1.

“Изменения касаются клиентов IP-телефонии с городскими номерами: с указанной даты тарификация звонков будет выполняться компанией А1, а все действующие клиенты присоединяются к условиям публичного Договора об оказании услуг по сети фиксированной связи”, - сообщили в компании, подчеркнув, что размер абонентской платы тарифного плана и дополнительных услуг при этом не изменятся.

Тем временем компания МТС озвучила ряд выгодных предложений на покупку техники - рассрочку на смартфоны и планшеты TCL с выгодой до 80 рублей, телевизоры Яндекса с умной “Алисой” и гаджеты от Apple в рассрочку без переплат и первого платежа, а также смартфоны Xiaomi Redmi 12 серии с аксессуарами, которые обойдутся клиентам буквально за копейки.

В свою очередь компания life:) объявила о закрытии услуги Fizy: с 27 февраля она будет недоступна для новых подключений и продлений, а Fizy MIX исключат из подписки lifecell MIX. При этом те абоненты, у которых эти услуги подключены в настоящее время, смогут пользоваться ими до тех пор, пока не закончится их срок действия.

Напомним, ранее компания life:) сделала своим клиентам заманчивое предложение, пообещав зачислить на баланс мобильного телефона 5 рублей и бесплатно подключить безлимитный тариф Бесконечный Pro на месяц.

life:) пообещал белорусам по 5 рублей и «бесконечный» тариф. Что попросил взамен?