Зарплата - 4514 рублей. Белорусам предложили вакансию кухонного рабочего без опыта. В чем нюанс?

Опубликовано: 02.12.2024 18:49 , Обновлено: 02.12.2024

На портале государственной службы занятости опубликовали вакансию кухонного рабочего с очень неплохой для этой должности зарплатой - 4514 рублей. Ни опыт, ни какое-то специальное образование для трудоустройства, судя по описанию вакансии, не нужны. Но не все так просто.

Кухонного рабочего в Минске [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1273258/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] ищет [/link] ООО “Стройсвязь-2008”, которое занимается строительством станций сотовой связи. Указали только три требования к кандидату на должность: общее среднее образование, умение работать в команде и свободное владение китайским языком. Вероятно, в последнем и состоит нюанс вакансии.

Скриншот: gsz.gov.by

Зачем кухонному рабочему знать китайский язык, работодатель не уточнил. График односменный, а работать нужно будет по адресу проспект Дзержинского, 5 (это бизнес-центр Rubin Plaza).

Эта компания [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?business_entity=422525&extended_search=True” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовала [/link] и другие свои вакансии, и там зарплатные предложения ниже:

монтажник строительных конструкций - 1500-2500 рублей,

слесарь по сборке металлоконструкций - 1500-2500,

монтажник связи-антенщик - 1200-2500,

специалист по продаже - 3100,8 рубля,

специалист по работе с клиентами - 3169,2.

Какие зарплаты предлагают кухонным рабочим

Мы посмотрели, кто еще ищет кухонных рабочих и какие зарплаты им пообещали.

Скриншот: gsz.gov.by

Скриншот: gsz.gov.by

Скриншот: gsz.gov.by

Скриншот: gsz.gov.by

Ранее Telegraf.news писал, что на портале государственной службы занятости опубликовали вакансию шеф-повара с весьма заманчивой зарплатой — 16,5 тыс. белорусских рублей. Конечно, и требования к кандидату на эту должность не стандартные. Так, понадобится опыт работы от 15 лет.

Зарплата – 16,5 тыс. Белорусам предложили работу шеф-поваром. Сколько лет опыта потребовали?

Также мы рассказывали, что там же 28 ноября появилась вакансия с одним требованием и зарплатой 15 тыс. рублей. Свободно сразу четыре места. Посмотрели, кто разместил вакансии и что за работа.

Зарплата — 15 тыс. рублей. Белорусам предложили 4 вакансии с одним требованием. Что за работа?