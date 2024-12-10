До 2500 рублей за 2 часа? В Нацбиблиотеке ответили, что за вакансию наборщика текстов рекламируют белорусам

Опубликовано: 10.12.2024 14:29 , Обновлено: 10.12.2024

В соцсетях белорусам стала попадаться реклама вакансии наборщика текстов с очень заманчивыми условиями: зарплата от 2000 до 2500 рублей за, как утверждают в объявлении, два часа работы. Ее предложили от имени Национальной библиотеки Беларуси (НББ).

В опубликованных гостелеканалом СТВ скриншотах видно, что в объявлении о вакансии предложили перепечатывать книги, уделяя два часа времени. В НББ заявили, что информация об этой вакансии никакого отношения к учреждению не имеет.

Коллаж: телеканал СТВ

В библиотеке рассказали, что она не нуждается в специалистах по перепечатке книг вручную, так как там занимаются формированием электронной библиотеки через оцифровку изданий с помощью специальных сканеров. В НББ также сообщили, что все ее вакансии размещают в официальных аккаунтах в соцсетях и на сайте в соответствующем [link href=“https://nlb.by/content/o-biblioteke/vakansii-biblioteki-/” target=“_blank” rel=“noopener”] разделе [/link].

В учреждении призвали “быть внимательными и осторожными с подобными предложениями”, [link href=“https://belta.by/society/view/perepechatyvat-knigi-na-udalenke-nbb-oprovergla-fejk-o-svoej-vakansii-681650-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передали [/link] в госагентстве БелТА. А если у кого-то возникнут сомнения или вопросы по вакансиям, можно позвонить в отдел кадров НББ по телефону 8 (017) 293 28 35.

Кстати, этот номер указан в контактах к объявлениям о вакансиях библиотеки на портале государственной службы занятости. Вот некоторые предложения и зарплаты:

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) призвал белорусов не откликаться на предложения инвестировать в работу предприятия для получения дохода в 20 тыс. рублей каждый месяц.

БелАЗ попросил белорусов не инвестировать в работу предприятия для заработка 20 тыс. рублей ежемесячно

Также мы рассказывали, что в Следственном комитете (СК) назвали три онлайн-магазина в Instagram, где белорусам не стоит совершать покупки: это, по информации правоохранителей, пристанище мошенников.

В СК назвали 3 онлайн-магазина, где белорусам нельзя ничего покупать