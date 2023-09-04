Исчезнет последний килограмм белорусской свинины? От чиновников потребовали "нестандартные меры" в свиноводстве
Александр Лукашенко 4 сентября собрал у себя во Дворце Независимости чиновников, чтобы обсудить перспективы белорусского животноводства, а именно - что делать со свиноводством. По его словам, поголовье свиней в Беларуси падает на протяжении нескольких лет.
Только за последних два года выращивание свиней снизилось почти на 12%, заявил чиновникам Александр Лукашенко. При этом на Гомельщине количество свиней снизилось вообще в два раза. А падеж свиней, несмотря на предпринятые меры, по-прежнему растет во всех областях, кроме Гродненской и Минской.
По словам Александра Лукашенко, в Беларуси необходимо создать программу по модернизации свиноводческих комплексов, почти 70% из которых построены более 20 лет назад.
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«То, что не подходит для выращивания свинины должно быть снесено и глубоко зарыто. В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины в своей стране для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок», — предсказал он.
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По словам Александра Лукашенко, властям Беларуси придется принять решения, “обеспечивающие устойчивое развитие свиноотрасли”.
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“И решения, как мне видится, здесь нужны нестандартные. Но профессиональные. Я надеюсь, что после сегодняшнего разговора (а мы тему актуализируем, президент не должен заниматься выращиванием свинины) вы в Правительстве, губернаторы определитесь, что и как будем делать. Может, новый министр сельского хозяйства нам что-то предложит”, - выказал надежду он.
Ранее Телеграф писал, что обычно под словом шашлык мы подразумеваем мясные блюда — из баранины, свинины, птицы и т.д. Однако в связи с падением производства свинины не лишним будет рецепт шашлыка без мяса. Ведь все больше и больше людей накалывают на шампуры овощи и даже фрукты. Чтобы удивить гостей, вы как раз можете приготовить оригинальный шашлык из бананов. Это будет идеальным десертом для завершения приятного отдыха.