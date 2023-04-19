Почему на молотке для отбивания мяса разные узоры? Узнали, каким отбивать свинину, а каким — говядину

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Опубликовано: 19.04.2023 10:11 , Обновлено: 12.09.2023

У многих на кухне есть молоток для отбивания мяса. Это достаточно простой инструмент, однако мы редко задумываемся о том, как его нужно использовать на самом деле. Ведь то, каким узором вы отбиваете мясо — клетчатым или плоским/полосатым — имеет большое значение. Ведь один предназначен для отбивания свинины, а другой — говядины. Проверьте, правильно ли пользуетесь молотком вы.

Если вы считаете, что достаточно ударить по мясу, чтобы блюдо получилось идеальным, самое время немного расширить свои кулинарные познания. Каждый узор, выбитый или отлитый в молотках для отбивания мяса, имеет свое назначение и не используется для украшения.

На самом деле, то, какую сторону инструмента использовать, просто зависит от типа мяса, которое вы готовите. Если вы готовите свинину, лучше использовать клетчатую (шипованную) сторону. Таким образом, вы отлично размягчите мясо, а ваши отбивные или котлеты получатся мягкими.

Если же вы планируете блюдо из говядины , используйте плоскую (или полосатую) сторону. Она предназначена для уплотнения волокон. К сожалению, во время жарки говядина часто твердеет, но отбитая таким образом она должна быть нежной и вкусной.

В целом отбивание мяса облегчает жарку или запекание, потому что кусочки получаются не такими толстыми. Таким образом вы избежите недожаривания середины и сократите время жарки. Если этого не сделать, некоторые блюда могут оказаться волокнистыми и эластичными внутри. Разорвав волокна, вы избежите такого казуса.