Как сделать шашлык из бананов? Главное, не снимайте кожуру

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.04.2023 09:26 , Обновлено: 27.04.2023

Обычно под словом шашлык мы подразумеваем мясные блюда — из баранины, свинины, птицы и т.д. Однако все больше и больше людей накалывают на шампуры овощи и даже фрукты. Чтобы удивить гостей, вы как раз можете приготовить оригинальный шашлык из бананов. Это будет идеальным десертом для завершения приятного отдыха.

Есть несколько рецептов бананов, приготовленных на мангале. Самым популярным является вариант с шоколадом. Но у бананов с корицей также прекрасный вкус.

Как же приготовить банановый шашлык? Это проще, чем вы думаете!

Главное — не нужно снимать кожуру с фрукта, ведь так он карамелизуется внутри. Просто нанизайте целые бананы на шампуры или положите на решетку. Долго над углями не держите — хватит 10 минут.

Шашлык из бананов с шоколадом

Если вы хотите узнать особенный рецепт бананов на гриле, стоит начать с этого самого популярного варианта. Вам понадобится всего два ингредиента — бананы и темный шоколад.

Такие жареные бананы лучше всего готовить на решетке. Обрежьте концы бананов и разрежьте их вдоль пополам. Положите внутрь шоколад.

Затем положите бананы на решетку кожурой вниз.

[info_b]Вы также можете выбрать альтернативный метод и завернуть бананы в фольгу.[/info_b]

Жарьте бананы около 10 минут. Когда мякоть начнет отделяться от кожицы, а шоколад — таять, это признак того, что фрукты готовы к употреблению. Снимите их с гриля и наслаждайтесь.

Бананы с корицей на гриле

Еще один вкусный вариант, который можно попробовать — это бананы, приготовленные с корицей.

Здесь способ приготовления аналогичен варианту с шоколадом. Отличие в том, что вместо шоколада для начинки нужна корица.

Как приготовить идеальный маринад для шашлыков? Эти ингредиенты сделают мясо мягким, сочным и уникальным

Чтобы шашлыки из свинины получились действительно вкусными, нужно подобрать правильный маринад. В противном случае мясо может быть жестким и не сочным. Все, что вам нужно — добавить к сырой свинине определенные ингредиенты, а затем оставить в холодильнике, чтобы она хорошо пропиталась. В идеале это должно занять около восьми часов, но даже через час или два мясо уже можно смело нести на гриль.

Как приготовить идеальный маринад для шашлыков? Эти ингредиенты сделают мясо мягким, сочным и уникальным