Инфляция в Беларуси поднялась до 7%. Как за год изменились цены на продукты?

Опубликовано: 10.12.2025 12:29 , Обновлено: 10.12.2025

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) обнародовал свежие данные по инфляции. Согласно официальной статистике, в ноябре 2025 года общий показатель годовой инфляции поднялся на 7%. Посмотрели, как за год изменились цены на продукты питания, услуги и промтовары.

Как следует из данных Белстата, основной “вклад” в общий показатель инфляции по-прежнему остаётся за продуктами питания. Для этой категории товаров инфляция в ноябре выросла до 9,9% , прибавив за месяц 0,1 процентного пункта.

Цены на непродовольственные товары, рост которых в октябре замедлился до 2,5%, в ноябре снова пошли в гору - по сравнению с ноябрём 2024 года цены на эту категорию товаров выросли на 2,6% .

Отмечается и повышение цен на услуги в Беларуси - если в октябре показатель инфляции в этой категории снижался до 7,6%, то в ноябре снова подрос - до 7,7% .

При этом базовый индекс потребительских цен (то есть показатель, не учитывающий сезонные колебания цен на отдельные товары и услуги и прочие факторы административного характера) Белстат оценил в 6,9% (относительно цен декабря 2024 года).

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что в белорусском правительстве ещё осенью назвали причины разогнавшейся инфляции, которая уже значительно превысила плановый показатель в 5%. Глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко заявил, что “свою роль сыграли разовые факторы”, а позднее его заместитель Андрей Картун назвал конкретных “виновников” продуктовой инфляции.

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Между тем, на 2026 год уровень годовой инфляции, закреплённый правительством в числе прочих ключевых прогнозных параметров развития Беларуси на будущий год, приближен к нынешнему уровню - не более 7%.

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