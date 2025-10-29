Головченко назвал свой прогноз инфляции в Беларуси к концу 2025 года

Опубликовано: 29.10.2025 15:45 , Обновлено: 29.10.2025

Глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко заявил, что видит тенденцию к замедлению роста цен в стране. По его словам, сейчас она "немного выше нашей цели в 5%", уточнив, что "свою роль сыграли разовые факторы".

“Это и рост цен у производителей, и определенный перенос инфляции из нашего основного экономического партнера Российской Федерации. Сейчас основным драйвером роста цен является, опять-таки, продовольственная группа, особенно сезонные овощи, фрукты. При том, что цены на непродовольственные товары растут темпами, которые существенно ниже 5-процентного порога”, - констатировал Головченко.

[inf]На сентябрь официальная инфляция в Беларуси составила 7,1% в годовом выражении. При этом продукты подорожали на 9,8%, а непродовольственные товары - на 2,9%, услуги - на 7,9%.[/inf]

А потом уточнил, что сам “большого риска усиления инфляционных процессов” не видит.

“Более того, так называемая трендовая или вперёдсмотрящая инфляция, которая рассчитывается нами на основе специальных методик, очищенных от влияния каких-то конъюнктурных факторов, она сейчас находится на уровне 6%. Поэтому я полагаю, что примерно на этом уровне, который сложился сейчас, мы должны и выйти на конец года”, - заявил он.

[inf] Что такое трендовая инфляция? Это ключевой показатель для центральных банков,который отражает глубинные инфляционные процессы без учета разовых скачков цен, вызванных, например, сезонностью (овощи, фрукты), административными решениями или резким изменением мировых цен на энергоносители. Фактически, это показатель, на который может повлиять денежно-кредитная политика Нацбанка.[/inf]

Кстати, ранее министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов назвал причины, почему цены в Беларуси могут вырасти. Он предупредил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС), предложенное недавно российским Минфином, может повлиять и на цены в Беларуси.

Министр финансов предупредил белорусов о повышении цен из-за НДС в РФ — «Возможно, не сразу»