В Нацбанке назвали главных «виновников» инфляции в Беларуси - "Как раз-таки сильно повлиял"

Опубликовано: 03.11.2025 17:10 , Обновлено: 03.11.2025

Заместитель председателя Правления Нацбанка Беларуси Андрей Картун заявил, что на рост потребительских цен, вышедший за рамки прогноза, значительное влияние оказала динамика цен на кофе и кондитерские изделия.

«Если посмотреть на фактическую динамику цен, то десять крупных товарных групп объясняют больше половины инфляции, даже 70–80 %. Среди этих десяти — мясомолочная продукция, услуги ЖКХ, бытовые услуги», — сообщил экономист.

При этом Андрей Картун уточнил, что основные риски он видит в «импортируемых ценах». В качестве примера он привёл “рекордный рост” цен на какао-бобы и кофе.

«Казалось бы, кофе никак не влияет. Так вот, кофе как раз-таки сильно повлиял. Только один кофе дал нам 0,2 процентного пункта инфляции в этом году. Плюс кондитерские изделия — они у нас в топ-лидерах по росту цен. Как раз-таки это связано с ростом цен на какао-бобы», — заявил чиновник.

По его словам, местные производители были вынуждены повышать цены «по тем позициям, где присутствует шоколад».

Также Андрей Картун выразил надежду, что уровень инфляции в 7 %, заложенный на 2026 год, является верхней планкой.

«Для себя Национальный банк видит внутреннюю задачу в том, что базовая инфляция — это та инфляция, которая очищена от сезонных компонентов и административно регулируемых цен, — всё-таки не должна превысить [планку]. Мы будем стараться удерживать её около 5 %, не более 5 %», — пояснил он.

“Сверхнапряженные”

В свою очередь, премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что заложенные на 2026 год прогнозные параметры “выглядят сверхнапряженно”.

“И, конечно, те параметры, которые утверждены Президентом, очень напряженные. Для того чтобы их выполнить, потребуется слаженная работа всех заинтересованных в нашей стране, начиная от руководителей предприятий и заканчивая государственным аппаратом”, - признался премьер-министр.

Ранее Александр Лукашенко в понедельник, 3 ноября, подписал Указ № 385, которым утвердил ключевые прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год. В Администрации президента опубликовали текст указа и озвучили основные цифры по ВВП, инфляции и доходам белорусов в будущем году.

Лукашенко утвердил рост доходов белорусов и инфляцию на 2026 год