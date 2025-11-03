Лукашенко утвердил рост доходов белорусов и инфляцию на 2026 год

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Опубликовано: 03.11.2025 12:38 , Обновлено: 03.11.2025

Александр Лукашенко в понедельник, 3 ноября, подписал Указ № 385, которым утвердил ключевые прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год. В Администрации Президента (АП) опубликовали текст указа и озвучили основные цифры по ВВП, инфляции и доходам белорусов в будущем году, а мы сравнили их с показателями, установленными на этот год.

В АП подчеркнули, что все прогнозные показатели, закреплённые в документе и переданные правительству на утверждение в плане социально-экономического развития на 2026 год, ориентированы на достижение главной цели - обеспечение устойчивости белорусской экономики и повышение благосостояния жителей страны.

Так, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в указе прописан на уровне, анонсированном ещё в августе министром экономики - 102,8% к уровню 2025 года. На 2025 год этот показатель установлен на уровне 104,1%, что есть почти в полтора раза выше. Таким образом, белорусские власти закладывают на будущий год некоторый рост экономики, но убеждены, что он будет идти не такими быстрыми темпами, что согласуется с общемировыми тенденциями к замедлению глобальной экономики. Об этом неоднократно говорили международные эксперты, к примеру, из Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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В АП назвали три основных фактора, благодаря которым правительство рассчитывает выйти на этот сравнительно небольшой прирост по ВПП в будущем году:

наращивание инвестиций в основной капитал,

опережающий рост экспорта товаров и услуг,

стимулирующий рост доходов населения.

Плановые цифры по этим трём показателям также закреплены в президентском указе:

инвестиции за счет всех источников финансирования планируется прирастить на 3,1%, по сравнению с уровнем 2025 года (на этот год показатель установлен на уровне 7,8% относительно 2024 года);

рост экспорта товаров и услуг - плюс 3,7% с преимущественным наращиванием его физических объемов (целевой показатель на этот год - 5,4%, с аналогичным посылом);

рост реальных располагаемых денежных доходов белорусов - плюс 4,8% (в этом году власти рассчитывали на рост в 4%).

Ещё один важный показатель, закреплённый в президентом указе - уровень годовой инфляции. Она по итогам 2026 года не должна превышать 7% . В этом году инфляция по планам правительства не должна была превысить 5%, но пока в этот показатель рост цен не укладывается, превышая его более чем на два процентных пункта по итогам сентября.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко заявил, что видит тенденцию к замедлению роста цен в стране. По его словам, сейчас она “немного выше нашей цели в 5%”, уточнив, что “свою роль сыграли разовые факторы”.

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