"И их разобрали!" - В магазинах Беларуси нашли грибы по 650 рублей за кило

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Опубликовано: 08.11.2023 20:53 , Обновлено: 25.04.2025

В одном из магазинов белорусской торговой сети Green покупатели на днях заметили сушеные боровики, которые удивили своей ценой. На ценнике, на котором красуется надпись "Хорошая цена", указано ни много, ни мало 12,99 рубля, но не за килограмм, а за скромную упаковку в 20 грамм.

Фотографию с “золотыми” по цене боровиками выложил один из подписчиков тематического чата в Telegram “Грибы Беларуси”.

Получается, что килограмм сушеных боровиков польского (судя по информации, указанной на ценнике) происхождения обойдётся в заоблачные 649,5 рубля. Отметим, что на минувших выходных на столичном Комаровском рынке свежие боровики из белорусских лесов можно было купить всего за 40 рублей за кило, а после магазинных ценников даже цена на солёные и маринованные грибы на рынке - от 50 до 100 рублей за кило - не кажется такой уж высокой.

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Впрочем, читателя удивила не только цена на боровики, но и тот факт, что прилавок с сушенными грибами в магазине оказался практически пустым.

“И причем их разобрали! Остались: шиитаке, вешенка и шампиньон”, - рассказал комментатор.

Напомним, весной в Минске в сети магазинов “Гиппо” заметили похожие сушеные боровики от брестского предпринимателя - тогда за упаковку по 50 грамм просили “всего” 483 рубля за килограмм. Рядом продавали и сушенные “белые” из России - по цене 424 рубля за кило.

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