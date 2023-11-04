Огурцы – 8, боровики – 100 рублей. Посмотрели, по чем белорусы продают соленья на рынках

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Опубликовано: 04.11.2023 12:43 , Обновлено: 04.11.2023

В ноябре на белорусских рынках на ряду со свежими овощами и фруктами появилось заметно больше домашних солений: квашеная капуста, солёные огурчики и маринованные грибочки. Впрочем, цены на некоторые продукты откровенно пугают. Так, за килограмм соленых боровиков на столичном Комаровском рынке просят 100 рублей. Но, к счастью для тех, кто сам не заготавливает соленья и маринады, есть варианты и побюджетнее.

Традиционно, самыми дорогими домашними заготовками не первый год остаются грибы. Несмотря на то, что лесной урожай в этом году был достаточно щедрым, цены на приготовленные лесные грибы достаточно высокие:

опята - 50 рублей,

маслята - 60 рублей,

зелёнки - 60 рублей,

грузди солёные - 60 рублей,

белые маринованные грузди - 100 рублей,

боровики солёные - 100 рублей.

Фото: Sputnik.by

Впрочем, на прилавках Комаровки пока ещё полно и свежих грибов, сообщило агентство Sputnik.by, и цены на них гораздо ниже, чем уже готовых к употреблению:

лисички - 17,90 рублей, ч

грузди – 7 рублей,

польские боровики – 8 рублей,

боровики – 40 рублей.

Что касается других солений, то уже начался сезон квашеной капусты и солёных огурцов. Цена на капусту на Комаровке в среднем 7 рублей, а на соленые огурцы – 8 рублей за килограмм.

Впрочем, капусту сейчас выгоднее купить свежей и заквасить самостоятельно - цена на свежую белокочанную капусту на рынке не превышает 2 рублей. Ранее Телеграф рассказывал, в какие даты в какие даты лучше всего квасить капусту в ноябре.

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А вот стоимость свежих огурцов на рынке уже даже выше солёных - в среднем цена варьируется от 8 до 10 рублей за килограмм, хотя некоторые продавцы ещё предлагают домашние огурцы и по 5, и по 15 рублей за кило. Однозначно дешевле купить свежие белорусские томаты - их на Комаровке предлагают в среднем по 5,50 рублей за кила (сорта “Желтые” и “Черный принц” продают по 8,5 рубля, розовый сорт “Парадайз” – по 10 рублей).

Напомним, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявили, что свежих помидоров отечественного производства до весны белорусам не хватит. По словам замначальника управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений министерства Татьяны Гуменюк, потребность торговли в этом популярном у белорусов овоще в этом межсезонье белорусские сельхозпредприятия смогут закрыть лишь на 35%.

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