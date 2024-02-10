В Минтруда ответили на обращение работниц рыбзавода в Минске, которые жаловались на полгода без зарплаты

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Опубликовано: 10.02.2024 15:43 , Обновлено: 10.02.2024

Директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Александр Семич 10 февраля записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации по невыплате заработной платы на рыбоконсервном комбинате «Столичный» в Минске.

“Департаментом принимаются все необходимые меры для ликвидации задолженности. Руководитель организации неоднократно привлекался к административной ответственности. Частично это принесло свои результаты: часть задолженности по заработной плате перед работниками ликвидирована”, - [link href=“https://t.me/MintrudSocBelarus/12637” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] представитель министерства.

По его словам, в ведомстве знаю, что “проблема до сих пор не решена в полном объеме”. “В этой связи ситуация находится под постоянным контролем как Департамента государственной инспекции труда, так и иных органов управления, местных исполнительных органов”, - заверил чиновник.

Александр Семич пообещал работницам, что Минтруда предпринимает “все необходимые меры, чтобы наниматель выполнил все свои обязательства пред каждым работником по ликвидации задолженности по выплате заработной платы”.

[inf]Предприятие рыбоконсервный комбинат «Столичный» - частное предприятие, арендующее площади и оборудование у предприятия ОАО «Белрыба».[/inf]

Ранее Телеграф писал, что в Минске работники ООО “Рыбоконсервный комбинат “Столичный” заявили, что “более пяти месяцев не получают заработную плату”. Они записали обращение к Александру Лукашенко с просьбой “разрешить ситуацию”.

«У нас нет куска хлеба» — Работники белорусского комбината пожаловались, что «более 5 месяцев» не получают зарплату