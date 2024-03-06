«Кошмарят» бизнес, дезинформируют население» - МИД обвинил «западников» в «нелегитимной транспортной блокаде» Беларуси

Опубликовано: 06.03.2024 13:29 , Обновлено: 23.03.2024

В настоящее время Беларусь проходит "сложный этап полной трансформации международных отношений". Об этом 6 марта 2024 года заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на заседании коллегии ведомства в Минске и обвинил "западников" в "нелегитимной транспортной и финансовой блокаде" страны.

Алейник признал, что международные отношения Беларуси сейчас “находятся в очевидном кризисе”, а ситуация на западном направлении в 2023 году “предсказуемо продолжила ухудшаться”. Однако это, по его словам, не мешает стране “поступательно развиваться в эпоху ломки “старой” и становления “новой реальности” в мире”.

При этом глава МИД Беларуси возложил ответственность за ухудшение отношений с западными странами “исключительно на контрпартнеров”. Сама же Беларусь, по его словам “инициативно не делает ни одного недружественного или агрессивного шага”, а только “принимает ответные меры” и “декларирует готовность к равноправному и взаимоуважительном диалогу”.

“В этом наша сила”

“Мы не стесняемся этого и говорим правду. В этом тоже наша сила. Западники же доходят до нелегитимной транспортной и финансовой блокады нашей страны. Произвольно применяют даже собственное санкционное законодательство. “Кошмарят” свой бизнес, дезинформируют свое население, грубо попирают международное торговое право”, - процитировала выступление Алейника пресс-служба внешнеполитического ведомства.

При этом министр отметил, что “отдельные признаки отрезвления” Беларусь наблюдает “у все большего числа оппонентов из западных стран” и пообещали “жестко добиваться возобновления свободного движения жизненно важных товаров” и продолжить “доводить людям на Западе правду о действиях их политиков, которые идут вразрез с национальными интересами”.

Ранее Телеграф рассказал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что недавнее решение Литвы закрыть с 1 марта 2024 года еще двух пунктов пропуска «Котловка – Лаворишкес» и «Привалка – Райгардас» и ограничить пассажирское сообщение между двумя странами связано с политикой белорусских властей.

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В министерстве иностранных дел Беларуси это решение назвали политически мотивированным шагом, «в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний». И пообещали «жестко отреагировать».

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