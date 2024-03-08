Сейм Польши призвал ЕС запретить все белорусские продукты

Опубликовано: 08.03.2024 14:31 , Обновлено: 09.03.2024

Сейм Польши 7 марта принял резолюцию, в которой привязал власти Евросоюза рассмотреть введение санкций на белорусские продукты. Нижняя палата парламента Польши также призвала в этом документе Совет ЕС и Европейский парламент принять меры по защите чувствительных секторов рынка ЕС от чрезмерного импорта из Украины.

В постановлении “О введении санкций в связи с ввозом российских и белорусских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз” депутаты Сейма утверждают, что импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси продолжает приносить “огромные доходы”.

Польские депутаты назвали своим “моральным долгом” помешать торговле Беларуси и России. Так также там обвинили власти РФ в краже украинского зерна на занятых территориях.

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В МИД Беларуси не раз заявляли, что считают санкции нарушением международных договоренностей.

Ранее Телеграф писал, что в МИД Беларуси заявили, что в настоящее время Беларусь проходит “сложный этап полной трансформации международных отношений” из-за санкций ЕС и других стран. Об этом 6 марта 2024 года заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на заседании коллегии ведомства в Минске, обвинив “западников” в “нелегитимной транспортной и финансовой блокаде” страны.

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