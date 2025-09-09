Головченко запретил банкам Беларуси «хулиганить» и анонсировал пересмотр комиссий

Опубликовано: 09.09.2025 17:32 , Обновлено: 09.09.2025

Глава Национального банка Роман Головченко предупредил руководителей банков о последствиях за повышение комиссий за свои услуги. Указание «не хулиганить» от регулятора прозвучало на совещании Александра Лукашенко с банковским сектором.

«Попрошу, стремясь к увеличению прибыли в этой сфере, не хулиганить, потому что последствия будут соответствующие», — заявил Головченко, обращаясь к коллегам.

Он напомнил, что по наиболее востребованным операциям, таким как выдача кредитов, открытие вкладов или обслуживание счетов граждан, взимание комиссий и так запрещено законодательно. Что касается остальных тарифов, то они, по словам главы Нацбанка, должны быть «экономически обоснованы».

«В ближайшее время соответствующие подразделения Национального банка предметно займутся анализом обоснованности формирования так называемых банковских тарифных тетрадей, особенно в случае выявления их резкого повышения», — предупредил Головченко.

Напомним, сегодня Президент Беларуси указал, что рост комиссий, взимаемых банками, остаётся вне должного контроля. «Нужно стремиться к выгоде посредством справедливости, нельзя думать исключительно категориями наживы. Не забывайте, у нас в стране около 2,5 млн пенсионеров. Около 2 млн людей живут в сельской местности», — заявил Лукашенко.

Лукашенко распорядился, чтобы банки не забывали про 2,5 млн пенсионеров и 2 млн жителей села. Как?