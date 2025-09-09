Лукашенко предложил наказывать глав банков, если у белорусов не будут принимать старые доллары

Опубликовано: 09.09.2025 12:58 , Обновлено: 09.09.2025

Александр Лукашенко подверг критике работу банков с белорусами и предложил ввести ответственность для руководителей, которые «обижают людей». Заявления прозвучали на совещании с руководством Национального банка и коммерческих банков.

Глава государства заявил, что получает жалобы на банки от обычных граждан. В качестве примеров он привёл отказы принимать старые долларовые купюры и «навязывание» клиентам страховых услуг, сообщила пресс-служба политика.

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«Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечёт за собой дисциплинарную ответственность руководителя», — заявил Лукашенко. Он добавил, что «обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя».

Кроме того, Лукашенко затронул и сферу потребительского кредитования и лизинга. Он упомянул случай, когда люди лишились жилья из-за займов, взятых под залог недвижимости. Также, по его словам, лизинговые компании обходят ограничения и в одностороннем порядке меняют размер платежей. «Надо этот произвол заканчивать», — потребовал Лукашенко.

Эти заявления прозвучали на совещании, посвящённом развитию всей банковско-финансовой системы Беларуси. Кроме вопросов обслуживания населения, на совещании обсуждались темы ценовой стабильности, объёмов золотовалютных резервов, проблемы с международными платежами и борьба с мошенничеством в банковской сфере.