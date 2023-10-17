"Другие станки" - Червяков рассказал, почему белорусская молодежь не идёт работать на заводы
Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил, что белорусским заводам необходима модернизация, "рассчитанная на менталитет и ценности будущего поколения".
«Немало наших предприятий находится еще в старой парадигме. А молодежь уже по-другому оценивает современность и перспективность технологий, у них другие требования к условиям труда”, - заявил чиновник.
По его мнению, чтобы “молодежь пошла на заводы, нужны другие станки, другие принципы организации производства”.
“И нам необходима сегодня не просто модернизация, но рассчитанная на менталитет, жизненные взгляды и ценности будущего поколения”, - сказал глава Минэкономики.
Ранее Телеграф писал, что чиновники придумали и другие способы. Глава Администрации президента Игорь Сергеенко заявил в мае 2022 года, что молодые белорусы идут в сферу услуг, вместо того, чтобы работать на заводах. По мнению чиновника, такую ситуацию надо исправлять.
Глава Администрации тоода решил, что дело в подходах к молодежи, а не финансах.