ЕАБР улучшил прогноз экономического роста Беларуси. Что повлияло на рост потребительской активности?

Опубликовано: 24.06.2024 11:26 , Обновлено: 24.06.2024

Специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 24 июня, улучшили свой прогноз экономического роста в Беларуси на 2024 год. Если раньше его оценивали в плюс 2% к ВВП, то на данный момент прогноз экспертов вырос до 3,4%. Экономисты пояснили, как ускорение роста в отдельных сферах экономики страны повлияло на рост потребительской активности белорусов.

С еженедельном макрообзоре ЕАБР эксперты обратили внимание на то, что в начале года в Беларуси заметно ускорили рост промышленность и сельское хозяйство. В результате в январе-мае объём валового внутреннего продукта (ВВП) вырос на 5,2% относительно аналогичного периода 2023 года. В январе-апреле прирост составлял 5,1%, то есть наблюдается последовательный рост этого показателя.

По предварительной оценке специалистов, более 40% прироста ВВП приходится на долю белорусской промышленности: предприятия нарастили объемы выпуска на 8% в январе-мае по сравнению с этим же периодом 2023 года.

Впрочем, промышленность - не единственная сфера, где сейчас наблюдается улучшение показателей:

в сельском хозяйстве экономический рост ускорился до 8,1%,

объём инвестиций вырост на 9,6% (главным образом - за счет вложений в оборудование).

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На последнее, в частности, повлияло введение льготы по импорту с марта 2024 года, за счёт которой, по сравнению с прошлогодним периодом, вложения в оборудование выросли на 20,2%.

Что касается потребительской активности белорусов, то она, по словам специалистов ЕАБР, “сохраняется на высоком уровне”. Так, розничный товарооборот прибавил 12,2%, по сравнению с 2023 годом. Специалисты также указали на “устойчивый рост доходов” белорусов и расширение потребительского кредитования, что также положительно сказывается на их потребительскую активность.

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