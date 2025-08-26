Опубликовано: 26.08.2025 16:37 , Обновлено: 26.08.2025

На совещании у Александра Лукашенко по вопросам торговли развернулась полемика между министром антимонопольного регулирования и торговли Артуром Карповичем и председателем Белстата Инной Медведевой. Причиной спора стали данные о количестве магазинов в сельской местности.

Видеофрагмент совещания опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

В своём докладе глава МАРТ сообщил слушателям об общем увеличении числа торговых объектов в стране. Однако на уточняющий вопрос Лукашенко о ситуации именно в деревнях, Карпович признал, что там за последние пять лет их количество уменьшилось на 1,5% . При этом он заявил, что идёт «замещение» стационарных магазинов электронной торговлей — пунктами выдачи и доставкой.

На слова о развитии интернет-торговли на селе Президент сыронизировал: «Ну да, баба Дуня сидит и тычет в iPhone».

После этого слово взяла глава Белстата Инна Медведева и представила свои данные. По её словам, количество магазинов в сельской местности сокращается ежегодно на 100-250 единиц . Кроме того, по данным её организации, падает и доля сельского розничного товарооборота. Так, если ранее она доходила до 20%, то в прошлом году составляла 14%, а сейчас — уже 13,4%. «Это говорит о том, что сегодня обеспечение населения торговыми объектами недостаточное. Это мы можем подтвердить цифрами», — заявила она.

Карпович в ответ на это пояснил, что он не отрицает закрытие объектов, а говорит о «замещении» их другими формами торговли. Но Лукашенко его контраргументы раскритиковал: «Показывает, как всегда, витрины. Там красиво. А всесторонне оценить… он не может».

Ранее на этом же совещании Лукашенко назвал слово «регуляторика», которым чиновники объяснили проблемы сельской торговли, «матерным».

Лукашенко пожаловался на «матерное» слово в докладе правительства по торговле

Кроме того, он потребовал от «умных торгашей» из городов развивать торговлю на селе.

Лукашенко потребовал от «умных торгашей» открывать магазины в «неперспективных деревнях»

А в начале совещания он раскритиковал введение маркировки молочных товаров, назвав её «целым квестом» для маленьких деревенских магазинов и причиной для увольнения продавцов.

Лукашенко потребовал «разумно упростить» «бестолковую» маркировку молочных товаров