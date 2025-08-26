Лукашенко потребовал "разумно упростить" "бестолковую" маркировку молочных товаров

Опубликовано: 26.08.2025 13:35 , Обновлено: 26.08.2025

Александр Лукашенко на совещании по вопросам эффективности системы торгового обслуживания в Беларуси 26 августа потребовал "разумно упростить" некоторые цифровые новации в сфере торговли. В первую очередь речь идёт о системе учёта и продажи молочных продуктов, которую Президент назвал примеров "бестолковой цифровизации".

Президент назвал “непродуманными” решение о внедрении электронных цифровых подписей и маркировки отдельных категорий товаров специальными метками и знаками. Судя по всему, речь об “унифицированных контрольных знаках” (qr-кодах), которыми этим летом начали помечать не только молочную продукцию, но и ряд других товаров - обувь, шины, верхнюю одежду, постельное и кухонное бельё.

По словам Лукашенко, эта новация создала серьёзные проблемы для сельских магазинов и автолавок.

“Для небольшого магазинчика в три полки - целый квест. Вы, присутствующие за столом, особенно организаторы торговли, понимаете, что вы предлагаете на селе, магазинчикам этим?” - обратился Президент к участникам совещания, среди которых были в том числе представители Министерства экономики и Белкоопсоюза.

Он потребовал от правительства пересмотреть это нововведение и “в кратчайшие сроки всё разумно упростить”. В качестве возможного решения проблемы Лукашенко предложил ввести особый порядок для магазинов в сельской местности.

“В любом деле можно дойти до абсурда, впав в административный раж. Дань моде - бестолковая цифровизация, например учета и продажи молочных продуктов, вызвала бурное негодование как покупателей, так и продавцов (вплоть до увольнения) во всех регионах”, - пояснил политик необходимость изменений.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале июля правительство и Национальный банк Беларуси уже “усовершенствовали” требования к работе кассового оборудования, отменив для них необходимость сканирования qr-кодов для ряда товаров. Эта процедура, которая полноценно заработала с 1 июля, заметно увеличила очереди на кассах, усложнив процесс сканирования товаров, в том числе, на кассах самообслуживания. В результате перечень товаров, для которых целый месяц приходилось пробивать по два кода на каждом товаре, существенно сократили.

Совмин отменил двойное сканирование на кассах. Что известно?

Проблемы в сельской местности после установки нового кассового оборудования возникли и у торговли в сельской местности. Так, в прошлом месяце Толочинская районка писала, что сельские жители в регионе стали жаловаться на постоянные опоздания автолавки. Ведущий товаровед Сенненского филиала Витебского областного потребительского общества Светлана Хадневич объяснила, что новое оборудование стабильно работает с банковскими картами только там, где хороший уровень сигнала мобильной связи. Там же, где мобильный интернет слабый, работникам автолавки приходится долго ждать печати каждого чека.