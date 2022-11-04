Глава МАРТ разрешил расти ценам в Беларуси. Но "контролируемо"

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Опубликовано: 04.11.2022 12:26 , Обновлено: 04.11.2022

Министр торговли и антимонопольного регулирования Алексей Богданов 4 ноября расставил точки на "i" в вопросе, действует ли все ещё директива №10 о запрете роста цен.

По словам чиновника, теперь всем торговым и производственным предприятям следует руководствоваться только постановлением правительства №713.

“В дальнейшей работе необходимо пользоваться постановлением правительства”, - заявил Алексей Богданов.

Данный документ Совмина не запрещает рост цен в Беларуси. Но устанавливает правила их формирования и предельные надбавки. Таким образом, цены в Беларуси снова смогут повышаться.

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“Если цена и будет повышаться, то только контролируемо. И импортеры, и производители, и оптовики, и торговое звено теперь должны будут перестроить свою работу”, - утверждает минтстр торговли.

По словам Алексея Богданова, он уже заметил эффект от постановления Совмина и даже снижение цен на “новые товары”.

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Ранее Телеграф сообщил, что глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 4 ноября заявил, что постановление Совмина №713 «О системе регулирования цен» — это «живой документ», поэтому прописанные в нем правила могут поменять.

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