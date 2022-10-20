Глава МАРТ объяснил, почему отказались от регулирования цен на услуги ЖКХ

Опубликовано: 20.10.2022 11:50 , Обновлено: 20.10.2022

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 20 октября объяснил, почему услуги не попали в новую систему регулирования цен.

«Хочу отметить, что услуги в это постановление не включали по причине того, что в нашей стране и так более 60% услуг регулируются действующим законодательством. Ну например, это услуги связи, ЖКХ, транспорта, высшего образования, детского дошкольного, ритуальные услуги и ряд других», — сказал он.

По словам Богданова, суть нового документа — «стоп неконтролируемому росту цен».

«То есть выстраивается, выстроена система регулирования цены по всей цепочке: от производителя до прилавка», — добавил глава МАРТ.

Напомним, Совет Министров Беларуси опубликовал постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство вводит новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.

В нем власти отменили действие запрета на повышение цен, введенное Совмином 6 октября. Но ввели новые ограничения.

Правительство снова разрешило повышать цены в Беларуси. Но по-новому