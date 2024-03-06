России грозит дефицит топлива? Экономист рассказал, почему украинцы бьют по нефтебазам в РФ

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.03.2024 10:48 , Обновлено: 10.04.2024

России грозит серьёзный дефицит топлива из-за регулярных обстрелов нефтебаз украинскими беспилотниками. Такое мнение озвучил российский экономист Игорь Липсиц. По его словам, в скором времени российским властям придется выбирать - обеспечивать топливом армию или выделять горючее на посевную.

Выступая на Youtube-канале Ходорковский Live, Липсиц объяснил, что удары беспилотников по российским нефтебазам, которые в последнее время участились со стороны Украины, неизбежно останавливают работу предприятия, порой на несколько месяцев, и приводят к сокращению поставок.

“Надо потом это предприятие ремонтировать, нужно оборудование, а это не так легко. Некоторые поврежденные агрегаты достаточно сложные, индивидуального производства, и их довольно сложно восстановить, особенно в условиях санкционного режима”, – пояснил специалист.

При этом, по словам Липсица, у подобных атак на нефтебазы есть и “отложенный эффект” - негативное влияние не только на армейскую сферу, но и на другие сферы экономики, который станет очевиден лишь через несколько недель, а то и месяцев. Экономист обратил внимание на то, что “между воюющей армией и сельским хозяйством, которое должно готовиться к посевной кампании” уже сейчас “начинается топливная конкуренция”.

“Кто победит, не могу сказать – сильные соперники на поле боле сошлись, и кто из них сумеет добыть горючку для себя, не знаю. Отдашь армии – по осени будут пустые полки, отдашь сельскому хозяйству – танки завязнут на полях сражений”, - пояснил Липсиц.

Топливо на АЗС - по остаточному принципу?

Более того, по мнению экономиста, если в России начнется дефицит топлива, то он “охватит весь российский рынок”, и это не может не сказаться на цене на топливо и на его поставки на заправки для рядовых автомобилистов. По словам Липсица, такой сценарий более чем вероятен.

“Такая угроза существует. Возможно цены некоторые время не поднимутся, но могут возникнуть очереди на заправках. На гражданские бензоколонки топливо будут завозить по остаточному принципу”, - озвучил свой прогноз эксперт.

Дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области России

Напомним, атаки беспилотников на российские нефтебазы происходят регулярно. Буквально вчера, 5 марта, после падения дрона загорелся резервуар с топливом на нефтебазе в селе Долгое Белгородской области, а уже сегодня, 6 марта, аналогичную ситуацию можно было наблюдать на одном из крупнейших в России предприятий по добыче и обогащению железной руды - горно-обогатительном комбинате имени А. В. Варичева в Железногорске.