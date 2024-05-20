"Белнефтехим" поднял цены на топливо в Беларуси с 21 мая

Опубликовано: 20.05.2024 16:52 , Обновлено: 20.05.2024

Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил 20 мая, что во вторник, 21 мая, повысит цены на бензин и дизель. В госкомпании не назвали причин такого решения, но назвали его "корректировкой".

С 21 мая 2024 года розничные цены на топливо на всех АЗС по всей Беларуси составят (выросли на 1 копейку):

АИ-92-К5-Евро – 2,27 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 2,37 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,59 руб.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в официальном ТГ-канале государственной компании “Белоруснефть” призвали белорусских водителей отказаться от бензина, выбрав взамен “безопасность, надежность, экономию и экологичность”.

«Белоруснефть» рассказала белорусам, как заправляться «в два раза» дешевле. В чем нюанс?

Кстати, в 2023 году “Белнефтехим” несколько раз понижал цены на топливо. Однако 16 мая 2023 года впервые за 11 недель не произошло понижение цен на бензин и дизель. В государственном концерне никак не объяснили прекращение приятного для белорусов явления. Впрочем, там не раскрывали секрета, почему вообще решили 10 недель подряд снижать цены на заправках.

Белнефтехим перестал понижать цены топлива в Беларуси. Почему?

Тем временем в январе 2021 года Беларусь заняла 24-е место в рейтинге доступности автомобильного топлива среди европейских стран. Авторы опубликованного рейтинга подсчитали, что за среднюю зарплату белорус может позволить себе купить примерно 728,3 литра бензина (по данным Белстата, средняя начисленная заработная плата в РБ по состоянию на декабрь 2023 года составила 2271 руб.).

В рейтинге доступности топлива Беларусь – 24-я. Сколько литров на зарплату могут купить в России, Польше, Латвии, Литве и Эстонии?