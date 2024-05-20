В Тегеране объявили, кто должен заменить погибшего президента Раиси

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Опубликовано: 20.05.2024 10:12 , Обновлено: 20.05.2024

Временно занимать пост президента Ирана и исполнять его обязанности после смерти Ибрагима Раиси будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Об этом сообщили государственные СМИ Ирана. Гибель президента уже подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури, который опубликовал на своей официальной страничке в соцсети Х пост со словам из Корана, которую мусульмане произносят после известий о смерти близкого: "Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся".

Глава “Красного Полумесяца” в телеэфире официально заявил о завершении поисковой операции на месте крушения вертолёта с президентом на борту. По его словам, тела с места происшествия отправили в Тебриз, административный центр иранской провинции Восточный Азербайджан.

Помимо 63-летнего Ибрагима Раиси на борту вертолёта, согласно информации агентства Tasnim, на борту были ещё семь человек: глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем, а также четыре члена экипажа. Выжить не удалось никому из них.

По государственному телевидению показали кадры с места ЧП.

По данным агентства Tasnim, вертолёт президента сопровождало ещё два борта, на которых летели другие члены правительственной делегации, министры и чиновники. Оба вертолёта смогли благополучно приземлиться, несмотря на туманную погоду.

Тем временем, исполнительная власть в Иране, согласно статье 131 Конституции, временно перешла к первому вице-президенту. Эту должность сейчас занимает 68-летний Мохаммад Мохбер. Именно он вместе со спикером парламента и главой судебной власти страны должен войти в состав совета, который организует новые президентские выборы. Это должно произойти в течение 50 дней после официального объявления о смерти президента.

В свою очередь правительство Ирана поспешило заявить, что гибель президента Раиси не повлечет за собой “ни малейшего нарушения в управлении страной”.

Между тем, в адрес официального Тегерана начали поступать официальные соболезнования по поводу гибели президента. Так, бывший президент Ирана Хасан Рухани заявил, что со смертью Ибрагима Раиси “в книге Исламской революции была перевернута горькая страница”.

Свои соболезнования иранскому народу уже выразили ряд соседних арабских государств, руководство Евросоюза, а также официальный Минск. В заявлении белорусского МИД, которое процитировал портал sb.by, в результате крушения вертолёта в Иране “из жизни ушли настоящие друзья Беларуси”. Это трагическое событий в МИД назвали “невосполнимой утратой не только для иранского общества”.

В Иране упал вертолет с президентом Раиси на борту

Ранее Telegraf.news сообщил, что добраться до разбившегося в горах самолёта спасателям удалось только к утру 20 мая. Признаков жизни на месте крушения медики “Красного Полумесяца” не обнаружили.

«Признаков жизни нет» – Появилось видео с места крушения вертолёта с президентом Ирана на борту