«Открыть рот и взять фонарик» – Стоматолог рассказала, когда белорусам надо менять старую пломбу

Опубликовано: 05.02.2024 15:43 , Обновлено: 05.02.2024

Несмотря на то, что пломбы сегодня ставят, в основном, из высококачественных материалов, они тоже со временем могут прийти в негодность. Тогда их приходится менять. И не ждать, пока сама отвалиться, а своевременно предугадать момент. Врач стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала, как не упустить время и сохранить свои зубы. И нервы.

Сигналы для ремонта

Если в области пломбы начинает застревать еда, если вы замечаете, что рядом с пломбой воспаляется и кровоточит десна, тогда стоит посетить врача, передал АиФ рекомендации стоматолога. А кроме того – если пломба стала плоской, наощупь не похожа на настоящий зуб с его выпуклостями и поменяла цвет – вероятно, ее время тоже вышло.

«Чтобы оценить состояние пломбы, достаточно широко открыть рот, взять фонарик и посмотреть в зеркало. Обратите внимание, не покрасились ли и не потемнели ли края пломбы – это тоже сигнал», – сообщила Маслова.

Чем опасна устаревшая пломба?

Если пломба уже дошла до той стадии, когда она подлежит замене, лучше не затягивать. По словам стоматолога, это чревато осложнениями: под пломбой может развиться кариес, который будет усугубляться и усугубляться, в результате все может дойти до повреждения нерва.

«Также негативным последствием старой и уже некачественной пломбы могут стать проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Челюсти начинают смыкаться неправильно из-за изменившейся геометрии зуба, это приводит к неправильной нагрузке на сустав. Следствием может стать вывих и многие другие сложности. Появятся щелчки в челюсти, шум в ухе, боли и в челюсти, и в голове, и много других неприятных последствий, которые к тому же потребуют длительного и сложного лечения», – пояснила стоматолог-терапевт.

Как продлить жизнь пломбы?

Срок службы пломбы во многом зависит от ухода за полостью рта. Чистить зубы надо несколько минут дважды в день правильной техникой чистки. Дополнительно желательно использовать разные средства для поддержания чистоты зубов – ирригатор, нить для зубов, скребок для языка, монопучковую щетку, порекомендовала стоматолог. Можно и проверить качество чистки: есть специальные таблетки, которые надо разжевать во рту, они окрасят имеющийся на зубах налет.

Время от времени нужно посещать врача-стоматолога для осмотра, подытожила Маслова. И предостерегла, что не стоит испытывать зубы на прочность: грызть орехи, открывать зубами бутылки и допускать иные травмы – это чревато сколами, повреждением эмали, травмами десен.

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