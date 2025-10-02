Где в Беларуси выпускникам ПТУ можно зарабатывать до 10 тыс. рублей в месяц? Нашли десяток вакансий

Опубликовано: 02.10.2025 13:28 , Обновлено: 02.10.2025

Считаете, что для того, чтобы зарабатывать в Беларуси пятизначные суммы, нужно обязательно иметь на руках диплом вуза и годы практического опыта? Как бы не так. Журналисты Telegraf.news нашли на портале Государственной службы занятости (ГСЗ) десяток предложений, где работодатели готовы платить до 10 тыс. рублей в месяц соискателям с профессионально-техническим образованием.

Самый высокий “потолок” зарплат бывший выпускникам ПТУ и колледжей пообещала компания “Белтрубопроводстрой”. Там требуется несколько слесарей по обслуживанию буровых установок . Претендентам со средним специальным или профессионально-техническим образованием и опытом работы по специальности от 2 лет пообещали платить от 7,2 до 10 тыс. рублей . Особенностью вакансии являются возможные командировки на объекты в соседней России - в Хабаровский и Красноярский края.

В эту же компанию требуются также несколько монтажников технологического оборудования на зарплату в 7,4 - 8,8 тыс. рублей . Их работа также связана с командировками в Россию, но работодатель пообещал оплачивать переезды, проживание, а также питание в командироваках.

В топе самых высокооплачиваемых вакансий для соискателей с профессионально-техническим образованием не обошлось без вездесущих программистов. Так, в одной из компаний под Минском сейчас требуется инженер-программист , который будет писать коды, проводить debug-диагностику и решать системные проблемы, используя творческий подход и всё это - за приличную зарплату в 8,5 - 9 тыс. рублей .

Следующая вакансия в топе - от могилёвского филиала “ЭМУ-5” ОАО “Белэлектромонтаж”. Туда ищут техника по наладке и испытаниям на зарплату в 8,5 тыс. рублей . При этом, чтобы рассчитывать на такую зарплату, в разы выше средней по стране, потенциальному соискателю помимо наличия профильного профессионально-технического образования также нужно быть готовым к командировкам за пределами Республики.

[inf]Напомним, согласно данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси в августе составила 2762,7 рубля , что на 9,7 рубля (−0,35%) меньше уровня июля - 2772,4 рубля. [/inf]

Средняя зарплата белорусов в августе упала на 9,7 рубля. У кого выросла на 182,6 BYN, а у кого — минус 607,9 BYN

Вот ещё десяток вакансий для белорусов с дипломом о профессионально-техническом образовании, где предложения по зарплате в разы превышают среднестатистическую:

монтажник строительных конструкций на Гомельщине - от 6,5 до 7,5 тыс. рублей,

изолировщик на термоизоляции - от 6,5 до 7,5 тыс. рублей,

плотник на производство элементов интерьера и экстерьера (окна, двери, лестницы, мебель, каркасы) - от 6,5 до 7,5 тыс. рублей,

кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов - от 6,5 до 7,5 тыс. рублей,

электромонтажник по кабельным сетям - от 6,5 до 7,5 тыс. рублей,

бетонщик на подготовку опалубки, арматурных каркасов - от 6,5 до 7,5 тыс. рублей,

маляр на промышленные здания - от 6,5 до 7,5 тыс. рублей,

начальник станции технического обслуживания автомобилей на СТО под Минском - от 5 до 6 тыс. рублей,

машинист экскаватора - от 5 до 7 тыс. рублей,

электрогазосварщик на сварку магистральных трубопроводов в Минске и Новополоцке - от 5 до 6 тыс. рублей.

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Ранее, как сообщал Telegraf.news, Министерство труда и соцзащиты озвучило заработные платы молодых специалистов, пришедших на первое рабочее место после окончания вуза и государственного распределения. В ведомстве также рассказали о трёх видах материальной помощи, на которую могут рассчитывать молодые специалисты в Беларуси.

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