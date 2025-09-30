Минтруда назвало зарплаты белорусов, работающих по распределению

Опубликовано: 30.09.2025 08:18 , Обновлено: 30.09.2025

Министерство труда и соцзащиты озвучило заработные платы молодых специалистов, пришедших на первое рабочее место после окончания вуза и государственного распределения. В ведомстве также рассказали о трёх видах материальной помощи, на которую могут рассчитывать молодые специалисты в Беларуси.

С момента распределения в вузах и колледжах страны прошло уже два месяца, следовательно, бывшие студенты, а ныне - молодые специалисты уже успели получить свои первые зарплаты. Цифрами из своих расчётных листков некоторые из них поделились с изданием sb.by.

Так, первая зарплата анестезиолога‑реаниматолога Анастасии Рослик из Витебской областной клинической больницы составила 2300 рублей , у учителя географии Валерии Гайшун из столичной СШ №86 - 1500 рублей .

Слесарь‑инструментальщик ЗАО «Атлант» Герман Мшана, озвучивая зарплату молодых специалистов, пришедших на завод после колледжа, озвучил сумму до 1800 рублей , а Даниил Данцевич, ветеринарный врач молочно-товарного комплекса “Сеньково” в Могилевском районе — до 2500 рублей .

Многие молодые специалисты подчеркнули, что получить можно и большую сумму, но “при определенных стараниях и нагрузке”.

Тем временем в Минтруда озвучили три вида материальной помощи , на которую могут претендовать молодые специалисты:

Единовременная денежная помощь , равная 1 месячной стипендии (за последний учебный семестр) или социальной стипендии, если студент не получал стипендию. Получить эту помощь можно в течение месяца после прибытия.

[inf]С 1 августа 2025 года размеры социальных стипендий составляют:

104,78 рубля – для студентов, получающих профессионально-техническое или среднее специальное образование;

125,74 рубля – для студентов вузов.[/inf]

Ежемесячные стимулирующие выплаты , получившим распределение в бюджетные организации. Размер выплат зависит от сферы работы, например:

в организациях, подведомственных Минобразования или Минкультуры - плюс 20–45% от оклада,

в учреждениях Минспорта и туризма - плюс 10–50% от оклада.

в учреждениях Минздрава - плюс 20–50% от оклада.

Пособие за переезд . На него могут рассчитывать те, кого распределили на работу в другой город, не по месту постоянного жительства. Сумма пособия будет отличаться, поскольку она приравнена к тарифной ставке (окладу) по конкретной специальности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 29 сентября в своём еженедельном макроэкономическом обзоре прокомментировали темпы роста заработных плат в Беларуси. Они, по словам специалистов, остаются высокими, а в одном из секторов экономики даже отмечен “опережающий” темп их роста. Причём, по мнению экспертов, в ближайший месяц тенденция сохранится.

ЕАБР пообещал одной категории белорусов «опережающий» темп роста зарплат