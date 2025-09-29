ЕАБР пообещал одной категории белорусов «опережающий» темп роста зарплат

Опубликовано: 29.09.2025 08:22 , Обновлено: 29.09.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 29 сентября в своём еженедельном макроэкономическом обзоре прокомментировали темпы роста заработных плат в Беларуси. Они, по словам специалистов, остаются высокими, а в одном из секторов экономики даже отмечен "опережающий" темп их роста. Причём, по мнению экспертов, в ближайший месяц тенденция сохранится.

Реальные заработные платы белорусов по итогам августа подросли на 8% (по сравнению с августом 2024 года), сообщили эксперты ЕАБР, ссылаясь на официальные данные Национального статистического комитета Беларуси. В июле этот показатель был несколько ниже - плюс 7,6% относительно июля 2024 года.

Опережающий темп роста заработных плат, как заметили в ЕАБР, сохраняется в бюджетном секторе. Там зарплаты подскочили сразу на 10,3% в августе, после 10,2% в июле (в сравнении с зарплатами в аналогичном месяце прошлого года.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, эта тенденция пока сохранится, поскольку на сентябрь этого года белорусские власти запланировали очередное повышение оплаты труда в бюджетной сфере.По мнению экспертов, сохранение таких высоких темпов роста заработной платы белорусов продолжит поддерживать внутренний спрос в стране.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в августе средняя заработная плата упала практически во всех регионах. Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 2762,7 рубля (−0,35%), что на 9,7 рубля меньше уровня июля - 2772,4 рубля. Впрочем в трех областях Беларуси показала рост. Что касается сфер занятости, то в лидерах оказались две категории работников, в то время как “банкиры” ощутили самое значительное снижение - сразу на 607,9 рубля.

Средняя зарплата белорусов в августе упала на 9,7 рубля. У кого выросла на 182,6 BYN, а у кого — минус 607,9 BYN