Где минчанам купить почти 2-метровую ёлку за 30, а не 80 рублей? Минлесхоз устроил целый квест
В Минслехозе Беларуси похвалились 24 декабря, что на ёлочных базарах в Минске, организованных минским лесничеством, можно очень дёшево купить живые ёлки. Однако с поиском ярмарок возникла проблема.
“Я купил ёлочку по твоему совету на Багратиона 70, очень доволен, обошлась 28 рублей, высота 1,9 метра примерно. У нас в Чижовке на елочном базаре она бы стоила 80 рублей. Большое спасибо за такую подсказку!”, - поделились в ведомстве сообщением одного из покупателей.
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Там рассказали, что получили такое сообщение от одного из своих подписчиков. “В начале декабря мужчина спросил: где можно купить недорогую, но красивую ёлку в Минске? Мы сразу же посоветовали первый открывшийся раньше других в Минске ёлочный базар Минского лесхоза - а сегодня получили вот такое приятное сообщение”, - написали в ТГ-канале Минлесхоза.
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Почему в Чижовке не продают по такой же цене ёлки и минчанину пришлось ехать через полгорода, в министерстве, правда, не объяснили. Зато похвалили мужчину за то, что тот “не поленился и поехал на Багратиона, 70 даже из Чижовки”.
“Вчера после 8 вечера довозили продукцию. Люди идут со спектаклей - и заходят на нашу ярмарку. Особенным спросом пользуются новогодние букеты”, - поделился директор РЛССЦ Андрей Карась.
Квест -где купить елку недорого?
В Минлесхозе [link href=“https://t.me/minleshoz/10580” rel=“noopener” target=“_blank”] заявили [/link], что свой “полный перечень ёлочных базаров” в Минске опубликован на сайте. И правда там есть в новостях сообщение под названием “Где купить ёлочку в Минске? Публикуем список точек от государственных учреждений!”
Но на момент публикации этой новости, перейдя по [link href=“https://www.mlh.by/press-service/news/13504/” rel=“noopener” target=“_blank”] ссылке [/link], можно увидеть только такое сообщение:
А где же перечень? Об этом знают только в самом министерстве. Может, опубликуют до 1 января?
Мы узнали в Мингорисполкоме полный перечень ёлочных базаров, но которые из них с дешёвыми ёлками, неизвестно, кроме одного на Багратиона:
- г. Минск, ул. Крупской, 6
- г. Минск, ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, ул. Ротмистрова, 40
- г. Минск, ул. Толбухина, 12
- г. Минск, ул. Маяковского, 176
- г. Минск, ул. Волгоградская, 45
- г. Минск, ул. Селицкого, 107
- г. Минск, ул. П. Глебки, 5 (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, ул. Я. Коласа, 48
- г. Минск, ул. Гинтовта, 12
- г. Минск, ул. Руссиянова, 1
- г. Минск, пр. Партизанский, 34/1 (возле почтового отделения № 107)
- г. Минск, ул. Варвашени, 1
- г. Минск, пр. Партизанский, 7
- г. Минск, ул. Слонимская (возле магазина цветов)
- г. Минск, ул. Долгобродская, 3
- г. Минск, ул. Захарова, 77а
- г. Минск, ул. Кольцова, 32
- г. Минск, пр. Пушкина, 79
- г. Минск, ул. Орловская, 64
- г. Минск, ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, ул. А. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, пр. Партизанский, 56
- г. Минск, ул. Ангарская, 36 (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, ул. Ангарская, 18/1 (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, пересечение ул. С. Есенина — ул. Космонавтов (остановочный пункт «Малиновка-1»)
- г. Минск, пр. Газеты «Звязда», 40
- г. Минск, пересечение ул. Рафиева — ул. С. Есенина (возле поликлиники № 25)
- г. Минск, ул. Я. Чечота, 7
- г. Минск, ул. Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, ул. Асаналиева, 40
- г. Минск, ул. Столетова — 2-й пер. Багратиона (около дома № 17)
- г. Минск, бульвар Тракторостроителей — Дворец культуры Минского тракторного завода (около дома № 24 на ул. Долгобродской)
- г. Минск, ул. Я. Мавра, 9а (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, ул. Притыцкого, 32, ст. м. «Пушкинская» (выход к магазину «Богатырь»)
- г. Минск, Логойский тракт, 36
- г. Минск, ул. Мирошниченко, 3
- г. Минск, Логойский тракт, 7
- г. Минск, ул. Л. Беды, 19
- г. Минск, ул. М. Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»)
- г. Минск, пересечение бульвара Шевченко — ул. Осипенко
- г. Минск, Старовиленский тракт, 26
- г. Минск, ул. Будславская, 2 (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, ул. Заславская со стороны ул. Мельникайте (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, ул. Калиновского, 55 (около автостоянки)
- г. Минск, ул. Никифорова, 3
- г. Минск, ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта)
- г. Минск, ул. Маяковского, 154
- г. Минск, пр. Рокоссовского, 150а
- г. Минск, пр. Рокоссовского, 29
- г. Минск, ул. Гамарника, 2
- г. Минск, ул. М. Богдановича, 76
- г. Минск, ул. М. Танка (около магазина «Пинскдрев»)
- г. Минск, ул. Притыцкого, 146, ст. м. «Каменная горка» (выход к магазину «Мартин»)
- г. Минск, ул. Заславская (со стороны пр. Машерова)
- г. Минск, ул. Каховская, 31 (около кинотеатра «Киев»)
- г. Минск, ул. Жуковского, 10/1
- г. Минск, пл. Казинца (возле дома № 120 на ул. Казинца)
- г. Минск, Игуменский тракт, 30
- г. Минск, пр. Рокоссовского, 2
- г. Минск, ул. Сурганова, 50
- г. Минск, ул. В. Хоружей, 10
- г. Минск, пр. Рокоссовского, 80
- г. Минск, пересечение ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» (возле здания на пр. Газеты «Правда», 24)
- г. Минск, пр. Газеты «Правда», 40
- г. Минск, пересечении ул. Я. Брыля — ул. Гурского
- г. Минск, пересечение ул. К. Либкнехта — ул. Лермонтова (возле здания на ул. Лермонтова, 30а)
- г. Минск, ул. Плеханова, 89
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