Где минчанам купить почти 2-метровую ёлку за 30, а не 80 рублей? Минлесхоз устроил целый квест

Опубликовано: 24.12.2023 15:07 , Обновлено: 24.12.2023

В Минслехозе Беларуси похвалились 24 декабря, что на ёлочных базарах в Минске, организованных минским лесничеством, можно очень дёшево купить живые ёлки. Однако с поиском ярмарок возникла проблема.

“Я купил ёлочку по твоему совету на Багратиона 70, очень доволен, обошлась 28 рублей, высота 1,9 метра примерно. У нас в Чижовке на елочном базаре она бы стоила 80 рублей. Большое спасибо за такую подсказку!”, - поделились в ведомстве сообщением одного из покупателей.

От 6 до 983 рублей. В магазинах Минска озвучила цены на искусственные ёлки. А сладкие подарки по чём?

Там рассказали, что получили такое сообщение от одного из своих подписчиков. “В начале декабря мужчина спросил: где можно купить недорогую, но красивую ёлку в Минске? Мы сразу же посоветовали первый открывшийся раньше других в Минске ёлочный базар Минского лесхоза - а сегодня получили вот такое приятное сообщение”, - написали в ТГ-канале Минлесхоза.

Это украшение обязательно должно быть на ёлке у каждого. Что принесет в 2024 году?

Почему в Чижовке не продают по такой же цене ёлки и минчанину пришлось ехать через полгорода, в министерстве, правда, не объяснили. Зато похвалили мужчину за то, что тот “не поленился и поехал на Багратиона, 70 даже из Чижовки”.

“Вчера после 8 вечера довозили продукцию. Люди идут со спектаклей - и заходят на нашу ярмарку. Особенным спросом пользуются новогодние букеты”, - поделился директор РЛССЦ Андрей Карась.

Квест -где купить елку недорого?

В Минлесхозе [link href=“https://t.me/minleshoz/10580” rel=“noopener” target=“_blank”] заявили [/link], что свой “полный перечень ёлочных базаров” в Минске опубликован на сайте. И правда там есть в новостях сообщение под названием “Где купить ёлочку в Минске? Публикуем список точек от государственных учреждений!”

Но на момент публикации этой новости, перейдя по [link href=“https://www.mlh.by/press-service/news/13504/” rel=“noopener” target=“_blank”] ссылке [/link], можно увидеть только такое сообщение:

А где же перечень? Об этом знают только в самом министерстве. Может, опубликуют до 1 января?

Мы узнали в Мингорисполкоме полный перечень ёлочных базаров, но которые из них с дешёвыми ёлками, неизвестно, кроме одного на Багратиона:

г. Минск, ул. Крупской, 6

г. Минск, ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта)

г. Минск, ул. Ротмистрова, 40

г. Минск, ул. Толбухина, 12

г. Минск, ул. Маяковского, 176

г. Минск, ул. Волгоградская, 45

г. Минск, ул. Селицкого, 107

г. Минск, ул. П. Глебки, 5 (остановка общественного транспорта)

г. Минск, ул. Я. Коласа, 48

г. Минск, ул. Гинтовта, 12

г. Минск, ул. Руссиянова, 1

г. Минск, пр. Партизанский, 34/1 (возле почтового отделения № 107)

г. Минск, ул. Варвашени, 1

г. Минск, пр. Партизанский, 7

г. Минск, ул. Слонимская (возле магазина цветов)

г. Минск, ул. Долгобродская, 3

г. Минск, ул. Захарова, 77а

г. Минск, ул. Кольцова, 32

г. Минск, пр. Пушкина, 79

г. Минск, ул. Орловская, 64

г. Минск, ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта)

г. Минск, ул. А. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта)

г. Минск, пр. Партизанский, 56

г. Минск, ул. Ангарская, 36 (остановка общественного транспорта)

г. Минск, ул. Ангарская, 18/1 (остановка общественного транспорта)

г. Минск, пересечение ул. С. Есенина — ул. Космонавтов (остановочный пункт «Малиновка-1»)

г. Минск, пр. Газеты «Звязда», 40

г. Минск, пересечение ул. Рафиева — ул. С. Есенина (возле поликлиники № 25)

г. Минск, ул. Я. Чечота, 7

г. Минск, ул. Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта)

г. Минск, ул. Асаналиева, 40

г. Минск, ул. Столетова — 2-й пер. Багратиона (около дома № 17)

г. Минск, бульвар Тракторостроителей — Дворец культуры Минского тракторного завода (около дома № 24 на ул. Долгобродской)

г. Минск, ул. Я. Мавра, 9а (остановка общественного транспорта)

г. Минск, ул. Притыцкого, 32, ст. м. «Пушкинская» (выход к магазину «Богатырь»)

г. Минск, Логойский тракт, 36

г. Минск, ул. Мирошниченко, 3

г. Минск, Логойский тракт, 7

г. Минск, ул. Л. Беды, 19

г. Минск, ул. М. Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»)

г. Минск, пересечение бульвара Шевченко — ул. Осипенко

г. Минск, Старовиленский тракт, 26

г. Минск, ул. Будславская, 2 (остановка общественного транспорта)

г. Минск, ул. Заславская со стороны ул. Мельникайте (остановка общественного транспорта)

г. Минск, ул. Калиновского, 55 (около автостоянки)

г. Минск, ул. Никифорова, 3

г. Минск, ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта)

г. Минск, ул. Маяковского, 154

г. Минск, пр. Рокоссовского, 150а

г. Минск, пр. Рокоссовского, 29

г. Минск, ул. Гамарника, 2

г. Минск, ул. М. Богдановича, 76

г. Минск, ул. М. Танка (около магазина «Пинскдрев»)

г. Минск, ул. Притыцкого, 146, ст. м. «Каменная горка» (выход к магазину «Мартин»)

г. Минск, ул. Заславская (со стороны пр. Машерова)

г. Минск, ул. Каховская, 31 (около кинотеатра «Киев»)

г. Минск, ул. Жуковского, 10/1

г. Минск, пл. Казинца (возле дома № 120 на ул. Казинца)

г. Минск, Игуменский тракт, 30

г. Минск, пр. Рокоссовского, 2

г. Минск, ул. Сурганова, 50

г. Минск, ул. В. Хоружей, 10

г. Минск, пр. Рокоссовского, 80

г. Минск, пересечение ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» (возле здания на пр. Газеты «Правда», 24)

г. Минск, пр. Газеты «Правда», 40

г. Минск, пересечении ул. Я. Брыля — ул. Гурского

г. Минск, пересечение ул. К. Либкнехта — ул. Лермонтова (возле здания на ул. Лермонтова, 30а)

г. Минск, ул. Плеханова, 89

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