От 6 до 983 рублей. В магазинах Минска озвучила цены на искусственные ёлки. А сладкие подарки по чём?

Опубликовано: 28.11.2023 16:23 , Обновлено: 25.04.2025

Гособъединение "Столичная торговля и услуги" озвучило цены на главные товары декабря - искусственные ели и сосны, карнавальные наряды для детей и взрослых для новогодних утренников, а также на сладкие подарки от популярных белорусских производителей кондитерских изделий.

Так, по данным гособъединения, в столичные универмаги завезли порядка 230 видов искусственных новогодних деревьев. Есть реди них ёлки и сосны белорусских предприятий - ООО «Девилон», ООО «Бифорес», ООО «Батис-Стар». Цены на главную новогоднюю красавицу доходят почти до тысячи рублей:

дерево высотой до 1 м – от 6,4 до 161,00 рубля;

до 2 м – от 43,23 до 798,24 рубля;

до 3 м – от 310,93 до 983,04 рубля.

Сколько стоит костюм Деда Мороза?

Выбрать наряд для утренников и детских развлекательных программ в столичных универмагах предложили из 50 видов карнавальных костюмов (а также колпаков и масок), в том числе, белорусского производства. Диапазон цен на эти виды товаров - от 7,84 до 393,22 рубля (именно столько стоят костюмы Деда Мороза и Снегурочки).

Фото: stu.by

Что касается сладких подарков под ёлку, то на 22 ноября организации торговли, которые входят в состав объединения, отгрузили порядка 2,5 тыс. новогодних подарков в ассортименте. Так, ассортимент популярных белорусских компаний “Коммунарка” и “Спартак” насчитывает почти 60 наименований. на полках магазинов представлены конфеты, расфасованные в баулы, мягкую упаковку, тубы, мягкие игрушки весом от 300 г до 3 кг по самым разным ценам:

“Коммунарка” - от 7,99 рубля (0,3 кг) до 81,12 рубля (3,0 кг);

“Спартак” – от 7,37 рубля (0,3 кг) до 70,50 рубля (2,5 кг).

Для взрослых в магазины завезли порядка 40 наименований шампанского и вин игристых, без которых не обходится ни один новогодний стол. В “Столичной торговле и услугах” сообщили, что розничные цены на шампанское в этом году стартуют от 7,99 рубля и доходят до 19,97 рубля.

А скидки будут?

В гособъединении заверили: акции, распродажи, праздничные скидки в декабре точно будут. Более того, в некоторых торговых объектах их уже объявили. Всего таких акций в торговых предприятиях объединения запланировано более 2100, а актуальную информацию о новогодних спецпредложениях и акциях посоветовали искать на интернет-сайтах конкретных торговых организаций.

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