Финансовые аналитики предупредили о "перекосах" в экономике Беларуси, которые "неизбежно" повлияют на курс доллара

📊 Анализ

Опубликовано: 07.07.2025 13:52 , Обновлено: 07.07.2025

Финансовые аналитики обратили внимание на усиление макроэкономических дисбалансов в экономике Беларуси, которое стало заметно к середине лета 2025 года и которое, по их словам, "неизбежно" повлияет на курс национальной валюты, а также объяснили, как отразится на курсе доллара недавно подписанный президентом США Дональдом Трампом "большой и красивый" налоговый закон.

Так, на усиление макроэкономических дисбалансов в белорусской экономике обратил внимание директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев. По его словам, на это указывает повышение Национальным банком страны основных ставок монетарного регулирования: в конце июня одновременно были подняты ставка рефинансирования, ставка по операциям поддержки ликвидности, а также повышены большинство значений расчетных величин стандартного риска.

“Одним из таких перекосов можно назвать и значительное укрепление с начала года национальной валюты, что оказывает существенное давление на белорусский экспорт”, - пояснил в комментарии порталу Office Life Усачев, указав на ощутимый рост отрицательного сальдо торговли товарами.

[info_b]Согласно свежим данным Белстата, в целом, с января по май внешнеторговый оборот товаров в стране составил 33,9 млрд долларов, что почти идентично прошлогоднему показателю. Однако структура этого оборота изменилась. Экспорт сократился на 3,3% (до 15,6 млрд долларов), в то время как импорт вырос на 2,4% (до 18,3 млрд долларов).[/info_b]

Отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси выросло почти на $1 млрд за год — Белстат

“Процесс умеренного ослабления белорусского рубля неизбежен в текущей ситуации. Это подтверждается и прогнозом аналитиков ЕАБР, согласно которому среднегодовой курс белорусского рубля в 2025 году составит 3,28 рубля за доллар” , - заявил Усачев.

Поддержать доллар на мировом рынке, по мнению экспертов портала Myfin.by, может и “большой и красивый” налоговый и бюджетный законы, который в преддверии длинных выходных был одобрен американским парламентом и подписан Трампом.

«Предательство американского народа»? Трамп подписал свой «большой красивый» закон о налогах и расходах

Впрочем, в краткосрочной перспективе, по мнению экспертов Myfin.by, серьёзных колебаний обменного курса белорусского рубля к доллару ждать не стоит. По их словам, погода на внутреннем валютном рынке Беларуси в целом “пока остаётся практически без изменений”. Согласно их прогнозам, колебания пары USD/BYN останутся в узком диапазоне, есть шансы, что доллар на этой неделе подрастёт - но не более 2,975 рубля за доллар .

Что с курсом доллара сейчас?

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 7 июля, курс доллара достиг своего максимума почти за две недели, а российский рубль, наоборот, упал до минимума практически за этот же период. Торги на бирже завершились со следующими значениями:

доллар США: 2,9696 рубля (+0,0037 рубля или +0,12%),

(+0,0037 рубля или +0,12%), курс евро остался неизменным - 3,5066 рубля, сделки не проводились,

российский рубль: 3,7699 рубля (−0,0019 рубля или −0,05%),

китайский юань: 4,1272 рубля (+0,0024 рубля или +0,06%).

Ранее Telegraf.news рассказал, что американский доллар сейчас переживает один из худших периодов за последние несколько десятилетий. Такую оценку ослаблению национальной валюты США дал заместитель директора аналитического департамента брокерского дома XTB Михал Стайняк. Посмотрели, какой долгосрочный прогноз по курсу доллара дал он и другие международные аналитики и узнали, к чему готовиться белорусам.

Для доллара настал «худший период» за десятилетия. Что ждать белорусам?