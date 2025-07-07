Отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси выросло почти на $1 млрд за год — Белстат

📊 Анализ

Опубликовано: 07.07.2025 13:08 , Обновлено: 07.07.2025

Белстат опубликовал свежие данные по внешней торговле товарами за первые пять месяцев 2025 года. Согласно официальной статистике, отрицательное сальдо (ситуация, когда импорт превышает экспорт) за год увеличилось почти на 1 миллиард долларов, достигнув отметки в минус 2,6 млрд долларов.

В целом, с января по май внешнеторговый оборот товаров в стране, по подсчётам Белстата, составил 33,9 млрд долларов, что почти идентично прошлогоднему показателю. Однако структура этого оборота изменилась. Экспорт сократился на 3,3% (до 15,6 млрд долларов), в то время как импорт вырос на 2,4% (до 18,3 млрд долларов).

Изменения видны и при анализе торговли с разными группами стран.

Если в торговле со странами СНГ Беларусь сохранила профицит, который ещё и немного вырос, то в торговле со странами вне СНГ ситуация иная.

Экспорт в эти страны, по официальным сведениям, упал более чем на 11%, а импорт, наоборот, вырос почти на 7%.

Показатель Январь-май 2024 г. Январь-май 2025 г. Изменение Всего Оборот 34 026,2 33 913,9 -112,3 Экспорт 16 193,7 15 654,0 -539,7 Импорт 17 832,5 18 259,9 +427,4 Сальдо -1 638,8 -2 605,9 -967,1 Страны СНГ Экспорт 11 335,4 11 339,6 +4,2 Импорт 10 631,0 10 582,3 -48,7 Сальдо +704,4 +757,3 +52,9 Страны вне СНГ Экспорт 4 858,3 4 314,4 -543,9 Импорт 7 201,5 7 677,6 +476,1 Сальдо -2 343,2 -3 363,2 -1020,0

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Национальный банк Беларуси опубликовал свежие данные по международным резервным активам страны. Они показали, что золотовалютные резервы Беларуси продолжили бить рекорды, причём в июне основной прирост показатели обеспечили подросшие резервные активы в иностранной валюте.

У Нацбанка новый рекорд по ЗВР. На сколько выросли активы Беларуси в валюте?