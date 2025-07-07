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Отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси выросло почти на $1 млрд за год — Белстат

Отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси выросло почти на $1 млрд за год — Белстат
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📊 Анализ

Белстат опубликовал свежие данные по внешней торговле товарами за первые пять месяцев 2025 года. Согласно официальной статистике, отрицательное сальдо (ситуация, когда импорт превышает экспорт) за год увеличилось почти на 1 миллиард долларов, достигнув отметки в минус 2,6 млрд долларов.

В целом, с января по май внешнеторговый оборот товаров в стране, по подсчётам Белстата, составил 33,9 млрд долларов, что почти идентично прошлогоднему показателю. Однако структура этого оборота изменилась. Экспорт сократился на 3,3% (до 15,6 млрд долларов), в то время как импорт вырос на 2,4% (до 18,3 млрд долларов).

Изменения видны и при анализе торговли с разными группами стран.

Если в торговле со странами СНГ Беларусь сохранила профицит, который ещё и немного вырос, то в торговле со странами вне СНГ ситуация иная.

Экспорт в эти страны, по официальным сведениям, упал более чем на 11%, а импорт, наоборот, вырос почти на 7%.

ПоказательЯнварь-май 2024 г.Январь-май 2025 г.Изменение
Всего
Оборот34 026,233 913,9-112,3
Экспорт16 193,715 654,0-539,7
Импорт17 832,518 259,9+427,4
Сальдо-1 638,8-2 605,9-967,1
Страны СНГ
Экспорт11 335,411 339,6+4,2
Импорт10 631,010 582,3-48,7
Сальдо+704,4+757,3+52,9
Страны вне СНГ
Экспорт4 858,34 314,4-543,9
Импорт7 201,57 677,6+476,1
Сальдо-2 343,2-3 363,2-1020,0

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Национальный банк Беларуси опубликовал свежие данные по международным резервным активам страны. Они показали, что золотовалютные резервы Беларуси продолжили бить рекорды, причём в июне основной прирост показатели обеспечили подросшие резервные активы в иностранной валюте.

У Нацбанка новый рекорд по ЗВР. На сколько выросли активы Беларуси в валюте?

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