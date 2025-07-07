Отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси выросло почти на $1 млрд за год — Белстат
Белстат опубликовал свежие данные по внешней торговле товарами за первые пять месяцев 2025 года. Согласно официальной статистике, отрицательное сальдо (ситуация, когда импорт превышает экспорт) за год увеличилось почти на 1 миллиард долларов, достигнув отметки в минус 2,6 млрд долларов.
В целом, с января по май внешнеторговый оборот товаров в стране, по подсчётам Белстата, составил 33,9 млрд долларов, что почти идентично прошлогоднему показателю. Однако структура этого оборота изменилась. Экспорт сократился на 3,3% (до 15,6 млрд долларов), в то время как импорт вырос на 2,4% (до 18,3 млрд долларов).
Изменения видны и при анализе торговли с разными группами стран.
Если в торговле со странами СНГ Беларусь сохранила профицит, который ещё и немного вырос, то в торговле со странами вне СНГ ситуация иная.
Экспорт в эти страны, по официальным сведениям, упал более чем на 11%, а импорт, наоборот, вырос почти на 7%.
|Показатель
|Январь-май 2024 г.
|Январь-май 2025 г.
|Изменение
|Всего
|Оборот
|34 026,2
|33 913,9
|-112,3
|Экспорт
|16 193,7
|15 654,0
|-539,7
|Импорт
|17 832,5
|18 259,9
|+427,4
|Сальдо
|-1 638,8
|-2 605,9
|-967,1
|Страны СНГ
|Экспорт
|11 335,4
|11 339,6
|+4,2
|Импорт
|10 631,0
|10 582,3
|-48,7
|Сальдо
|+704,4
|+757,3
|+52,9
|Страны вне СНГ
|Экспорт
|4 858,3
|4 314,4
|-543,9
|Импорт
|7 201,5
|7 677,6
|+476,1
|Сальдо
|-2 343,2
|-3 363,2
|-1020,0
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Национальный банк Беларуси опубликовал свежие данные по международным резервным активам страны. Они показали, что золотовалютные резервы Беларуси продолжили бить рекорды, причём в июне основной прирост показатели обеспечили подросшие резервные активы в иностранной валюте.
У Нацбанка новый рекорд по ЗВР. На сколько выросли активы Беларуси в валюте?