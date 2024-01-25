Штраф до 20 тыс рублей. Налоговая Минска пригрозила проверкой 88 торговых центров. Какую "запрещенку" будут искать?

Опубликовано: 25.01.2024 17:25 , Обновлено: 25.01.2024

Налоговая инспекция Минска напомнила предпринимателям об ответственности за нарушение постановления Совмина №240 «О применении специальных мер» – о запрете к ввозу в Беларусь и реализации товаров некоторых брендов. И пообещала разослать в торгово-развлекательные центры Минска предупреждения для арендаторов. Что за бренды и как все-таки можно легально купить?

Напомним, постановление «О применении специальных мер» от 23 апреля 2021 года (его продлили 30 октября 2023-го как минимум, до конца 2024-го) установило перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию Беларуси и их реализацию. Это:

парфюмерные, косметические или туалетные средства, изделия из пластмасс группы компаний Beiersdorf (Nivea);

легковые автомобили группы компаний Skoda Auto;

химическая и нефтехимическая продукция группы компаний Liqui Moly.

«Покупателям такой продукции рекомендуем приобретать ее только в случае маркировки упаковки специальным контрольным знаком с QR-кодом, который подтверждает, что эта продукция из легально ввезенных остатков. В противном случае – это контрабанда, и гарантий качества и безопасности приобретаемой продукции вам никто не даст», – прокомментировали ситуацию 25 января в Управлении оперативных мероприятий ИМНС по городу Минску.

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И добавили, что «сегодня управление направит в адрес 88 торгово-развлекательных центров Минска рекомендации о проведении профилактических мероприятий среди арендаторов, торгующих парфюмерно-косметической и нефтехимической продукцией».

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Основной посыл рекомендаций – напомнить розничным продавцам, что за оборот запрещенных товаров предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 13.3 КоАП. Штраф на индивидуального предпринимателя – от 20 до 200 базовых величин. А на юридическое лицо – до 500 базовых величин. В обоих случаях – с конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации.

Тем, кто незаконно торгует такой продукцией, в ИМНС напомнили, что кроме штрафа такие «бизнесмены» могут подставить своих арендодателей, «вынудив нас проводить оперативные мероприятия в ваших торговых объектах».

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