Telegraf.news
ru

Штраф до 20 тыс рублей. Налоговая Минска пригрозила проверкой 88 торговых центров. Какую "запрещенку" будут искать?

Штраф до 20 тыс рублей. Налоговая Минска пригрозила проверкой 88 торговых центров. Какую "запрещенку" будут искать?
Подпишитесь на Телеграф:

Налоговая инспекция Минска напомнила предпринимателям об ответственности за нарушение постановления Совмина №240 «О применении специальных мер» – о запрете к ввозу в Беларусь и реализации товаров некоторых брендов. И пообещала разослать в торгово-развлекательные центры Минска предупреждения для арендаторов. Что за бренды и как все-таки можно легально купить?

Напомним, постановление «О применении специальных мер» от 23 апреля 2021 года (его продлили 30 октября 2023-го как минимум, до конца 2024-го) установило перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию Беларуси и их реализацию. Это:

  • парфюмерные, косметические или туалетные средства, изделия из пластмасс группы компаний Beiersdorf (Nivea);
  • легковые автомобили группы компаний Skoda Auto;
  • химическая и нефтехимическая продукция группы компаний Liqui Moly.

«Покупателям такой продукции рекомендуем приобретать ее только в случае маркировки упаковки специальным контрольным знаком с QR-кодом, который подтверждает, что эта продукция из легально ввезенных остатков. В противном случае – это контрабанда, и гарантий качества и безопасности приобретаемой продукции вам никто не даст», – прокомментировали ситуацию 25 января в Управлении оперативных мероприятий ИМНС по городу Минску.

«Тогда мы зашевелимся» — На госТВ предложили ввести в Беларуси «холостяцкий налог»

И добавили, что «сегодня управление направит в адрес 88 торгово-развлекательных центров Минска рекомендации о проведении профилактических мероприятий среди арендаторов, торгующих парфюмерно-косметической и нефтехимической продукцией».

В НК-2024 повысили сумму, с которой белорусы должны платить налог на подарки. Сколько?

Основной посыл рекомендаций – напомнить розничным продавцам, что за оборот запрещенных товаров предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 13.3 КоАП. Штраф на индивидуального предпринимателя – от 20 до 200 базовых величин. А на юридическое лицо – до 500 базовых величин. В обоих случаях – с конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации.

Тем, кто незаконно торгует такой продукцией, в ИМНС напомнили, что кроме штрафа такие «бизнесмены» могут подставить своих арендодателей, «вынудив нас проводить оперативные мероприятия в ваших торговых объектах».

Ранее Телеграф писал, что в МНС рассказали, кто из граждан должен подать налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц о доходах, полученных в 2023 году. Как именно это можно сделать. И главное – в какой срок успеть.

О каких доходах обязаны отчитаться белорусы? В налоговой озвучили крайний срок

Темы: