В НК-2024 повысили сумму, с которой белорусы должны платить налог на подарки. Сколько?

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Опубликовано: 08.01.2024 11:44 , Обновлено: 08.01.2024

После внесения поправок в Налоговый кодекс, в Беларуси увеличилась максимальная сумма денежного подарка, с которой белорусам не придется уплачивать налог. Планку доходов от дарения, которая не облагается подоходным налогом в 13%, подняли, по сравнению с прошлым годом, на 1093 рубля.

Нововведения в Налоговом кодексе, действующие с 1 января, прописаны в отдельном Законе, опубликованном на Национальном интернет-портале. Как пояснили в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), в 2024 году физические лица могут получить в дар максимум 10.431 рубль (в прошлом году - 9338 рублей). При превышении этой суммы - придётся подавать декларацию и платить подоходный налог в 13% на сумму, превышающую общеустановленную.

Кроме того, с 1 января в Беларуси повысили безналоговые максимальные планки по ряду доходов, не связанных с оплатой труда. Например, по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов на основном месте работы по итогам этого года страховые взносы за работника подняли до 5 395 рублей (в 2023 году было 4830 рублей).

Кроме того, нанимателям разрешили тратить больше средств на путевки, призы, подарки и материальную помощь к юбилеям и прочим праздникам для своих работником. Если в прошлом году максимальная сумма таких нетрудовых доходов могла составлять 2821 рубль, то в этом году без взимания налога от работодателя можно получить до 3151 рубля.

Необлагаемые подоходным налогом доходы в виде призов и подарков от других организаций, по данным ФПБ, теперь также подросли на 22 рубля - до 208 рублей, а безвозмездная (спонсорская) помощь инвалидам, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выросла сразу на 2177 рублей: в этом году на благотворительный банковский счет от всех источников доходов за год без взимания подоходного налога можно получить до 20.843 рублей.

Ранее Телеграф рассказывал, что с 2023 года некоторые белорусы должны платить налоги на подарки даже от близких родственников. В Налоговом кодексе прописано, что доходы (подарки), полученные от близких родственников, опекунов, попечителей и т.д., превышающие в сумме от всех источников 100 базовых величин (с 1 января 2024 года это 4000 рублей) в течение налогового периода , все же облагаются налогом при стечении двух важных условий.

С 2023 года некоторые белорусы обязаны платить налог на подарки от родственников. Когда и какую сумму?