О каких доходах обязаны отчитаться белорусы? В налоговой озвучили крайний срок

Опубликовано: 12.01.2024 16:29 , Обновлено: 12.01.2024

В МНС рассказали, кто из граждан должен подать налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц о доходах, полученных в 2023 году. Как именно это можно сделать. И главное – в какой срок успеть.

Налоговую декларацию придется заполнить тем, кто принимал подарки не от близких родственников, а итоговая сумма таких дарений превысила установленный лимит в размере 9 тыс. 338 руб., рассказали в МНС. В случае получения доходов от источников, которые находятся за пределами Беларуси, также нужно отчитаться о таких «заработках».

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Крайний срок подачи налоговой декларации по подоходному налогу с физических лиц о доходах, полученных в 2023 году, – 1 апреля 2024 года, сообщили в министерстве. И рассказали, как подать:

«Сделать это гражданин может любым удобным для него способом. К примеру, лично посетив налоговую инспекцию, через своего законного или уполномоченного представителя либо воспользоваться услугами отделений почтовой связи. Также налоговую декларацию можно направить в инспекцию МНС, используя современные технологии, при наличии личного кабинета плательщика на сайте ведомства».

В МНС напомнили: уплатить подоходный налог с физических лиц, исчисленный на основании представленной налоговой декларации, белорусы обязаны не позднее 3 июня 2024 года.

Ранее Телеграф писал, что от предприятий, организаций, ИП и физических лиц в 2024 году в государственный бюджет нужно привлечь больше денег – об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая на конференции «Практика применения законодательства в сфере налогообложения и основные изменения в 2024 году». И рассказала, что и для кого изменится.

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