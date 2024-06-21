Головченко пообещал расширить список товаров, на которые дадут кредит под 4%. Что добавят?

Опубликовано: 21.06.2024 20:40 , Обновлено: 21.06.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко пообещал расширить список товаров отечественного производства, на которые жители страны могут взять льготный кредит под 4%. Кроме того, депутат предложил повысить порог кредитования для покупки "более солидных изделий".

Роман Головченко заявил, что программа “На родныя тавары” у населения пользуется спросом, а общий объём выданных кредитов растёт. Премьер-министр обратил внимание, что чаще всего белорусы берут под проценты бытовую технику и мебель.

“Есть поручение президента расширить этот список. В ближайшее время будут приняты изменения в него. Будет, очевидно, добавлено больше производителей мебели в первую очередь. Включать будем туда и больше частных компаний, которые производят мебель. Но с условием того, что это не перепродажа чьей-то другой, а собственное производство. Будем жёстко следить за документами”, — подчеркнул премьер-министр Беларуси.

Кроме того, Головченко рассказал, что есть предложение повысить порог кредитования для покупки отечественных садовых домиков или домокомплектов. По его словам, сейчас лимит составляет 300 БВ (12 тысяч рублей), однако в правительстве хотят его поднять до 500 БВ (20 тысяч рублей). По мнению политика, это “покроет более солидные изделия для части домокомплектов”.

Напомним, ранее Головченко подписал постановление, в котором расширил список товаров белорусского производства, попадающие под кредит на 4% годовых. В него вошли, в том числе, и комплекты деревянных домов, вероятно те, что реализует Минлесхоз. Так, с апреля 2024 года в перечень отечественных товаров, которые можно взять в «Беларусбанке», попали:

комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов;

деревянные окна и двери;

ламинированные напольные покрытия;

керамогранит;

воздухоочистители и вытяжки;

навесное и прицепное оборудование к мотоблокам, мини-тракторам;

отопительные газовые котлы и др.

[info_b]Полный список белорусских товаров, на которые дадут кредит до 300 БВ, можно посмотреть на сайте “Беларусбанка”, то есть здесь.[/info_b]

Что это за кредит такой?

Кредит «На родныя тавары» запустили для «стимулирования розничной торговли товарами белорусских производителей». То есть потратить кредитные средства можно исключительно на покупку товаров отечественного производства, рассказали в правительстве.

Кредит «Беларусбанк» готов выдать на 3 года под фиксированную ставку 4% годовых (она останется неизменной в течение всего срока кредитования). На данный момент максимальная сумма составляет 300 базовых величин, онако для каждого белоруса она может отличаться, поскольку всё зависит от платёжеспособности. Более того, на руки человек деньги не получит — кредитные средства банк перечислит на счета продавца безналично, на основании документов на оплату товара (счёт-фактуры или договора).

Ранее Telegraf.news писал, что одна из белорусских пользовательниц TikTok поделилась своим опытом оформления кредита “На родныя тавары”. Соблазнившись на низкую сумму годовых процентов за пользование кредитом, женщина купила необходимые ей товары белорусского производства и лишь после оформления внимательно изучила договор. Условия, прописанные банком, её неприятно удивили.

«А Совмин в курсе?» — Белоруска взяла в «Беларусбанке» кредит под 4%, а потом почитала договор