ЕС ввёл санкции против "Белгазпромбанка". Что это значит и какой ещё белорусский банк пострадал?

Опубликовано: 25.02.2025 08:18 , Обновлено: 25.02.2025

Ещё два белорусских банка попали под экономические санкции Европейского союза. Ограничения для них предусмотрены в рамках 16-го пакета санкций ЕС против России, принятого 24 февраля.

Согласно регламенту Совета ЕС 2025/395 от 24 февраля 2025 года, принятому в рамках 16-го пакета санкций ЕС, новые ограничения коснутся двух белорусских банков:

Белгазпромбанк,

Банк БелВЭБ.

Оба банка входят в список системно значимых банков Беларуси, утверждённым Нацбанком страны на 2025 год (группа системной значимости II).

Нацбанк перетасовал системно значимые банки Беларуси. Кто вошёл в список на 2025 год?

[info_b]Включение банков в санкционный список ЕС предусматривает запрет на прямое или косвенное участие в любых сделках с данным финансовым учреждением.[/info_b]

Причиной введения санкций против белорусских банков в Еврокомиссии назвали использование российского аналога SWIFT - системы передачи финансовых сообщений (СПФС). По мнению Еврокомиссии, те финансовые организации, которые работают с СПФС, “повышают финансовую устойчивость России” и “способствуют обходу запретов”, введённых ранее Евросоюзом.

Что говорят в Минске?

[info_b]Ни один из двух белорусских банков пока никак не прокомментировали ситуацию, не уточнив, как это отразится на их клиентах.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что по этой же причине в конце прошлого года все белорусские банки оказалась под угрозой из-за расширения действующих экономических санкций США. В санкционные списки попали более 50 российских банков, однако последствия этого шага американских властей в будущем на себе могут ощутить не только клиенты этих финансовых учреждений, но и банков других государств, подключённых к недавно созданной системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позиционируется как российская альтернатива SWIFT.

Все белорусские банки под угрозой? США предупредили о возможных санкциях для участников российского аналога SWIFT

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце сентября прошлого года на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля, отвечая на вопросы молодёжи, назвал санкции Запада «фашизмом». По мнению президента, эти ограничения ввели «не против него лично», а «против всей страны и всех белорусов». При этом глава государства подчеркнул: для Республики это — «время возможностей».

«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»